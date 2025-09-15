ΕΣΠΑ: Νέες ενισχύσεις για μικρές επιχειρήσεις το 2026 – Όλες οι λεπτομέρειες

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ με στόχευση την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει ο σχεδιασμός των επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων για το 2026 του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Πρόκειται για δράσεις που θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες και θα υλοποιηθούν το 2026 ενώ την ίδια στιγμή «τρέχουν» δράσεις που αφορούν μεταξύ άλλων στην εξωστρέφεια και τον εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης ανακοίνωσε πρόσφατα τρεις νέες δράσεις τονίζοντας ότι «η Ελλάδα, τα τελευταία 6 χρόνια, από ουραγός στην Ευρώπη, βρίσκεται πλέον σταθερά στις πρώτες ευρωπαϊκές θέσεις ως προς την απορρόφηση του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης».

Στόχος, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι μέσα από αυτές δράσεις να βελτιωθεί το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας, να υλοποιηθούν νέες επενδύσεις από το εξωτερικό και να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης.

Αναλυτικότερα πρόκειται για τα εξής προγράμματα:

Δράση που θα απευθύνεται στους κλάδους που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη υστέρηση στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας, όπως είναι η βιομηχανία και η μεταποίηση. Πρόκειται για στοχευμένη δράση προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις θα λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη για να βελτιώσουν τον εξοπλισμό, τις διαδικασίες και την τεχνογνωσία τους προκειμένου να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.

Το επόμενο διάστημα θα προκηρυχθεί δράση ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν νέα επιχειρηματική δραστηριότητα. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της βιώσιμης επιχειρηματικότητας, η διεύρυνση της επιχειρηματικής βάσης και η προσέλκυση νέων επιστημόνων από το εξωτερικό. Ο προϋπολογισμός για την συγκεκριμένη δράση εκτιμάται στα 70 εκατ. Ευρώ.

Επίσης, αξιοποιείται η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία STEP, νέο βασικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την ανάπτυξη κρίσιμων τεχνολογιών που ενισχύουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας. Στο επόμενο διάστημα σχεδιάζεται η χρηματοδότηση δράσης για τις επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε επενδύσεις στην ανάπτυξη και παραγωγή στους τομείς των ψηφιακών τεχνολογιών, της βιοτεχνολογίας και των καθαρών και αποδοτικών ως προς τη χρήση των πόρων τεχνολογιών. Ο προϋπολογισμός θα ανέρχεται σε περίπου 50 εκατ. ευρώ και θα αφορά σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Την ίδια στιγμή ο προϋπολογισμός του εγγυοδοτικού προγράμματος InvestEU αυξάνεται κατά 300 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σημειώνεται ότι το InvestEU είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση.

Η επιπλέον χρηματοδότηση των 300 εκατ. ευρώ κατευθύνεται αποκλειστικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στο εγγυοδοτικό προϊόν που τους παρέχει πρόσβαση σε δανεισμό τόσο για κεφάλαιο κίνησης όσο και για επενδύσεις σε εξοπλισμό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης με την πρόσθετη ενίσχυση, αναμένεται να κινητοποιηθούν δάνεια ύψους 3,6 δισ. ευρώ, τα οποία θα στηρίξουν τουλάχιστον 25.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα.

Χρηματοδοτικά εργαλεία

Αξίζει να σημειωθεί ότι θα παραμείνουν ενεργά χρηματοδοτικά εργαλεία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ελληνική αναπτυξιακή Τράπεζα και το 2026 όπως το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) – Ταμείο Δανείων, με επιπλέον πόρους 240 εκατ. ευρώ και το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ – Ταμείο Εγγυήσεων, με επιπλέον πόρους 540 εκατ. ευρώ.

Οι νέοι πόροι στο ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ αθροίζουν σε επιπλέον 780 εκατ. ευρώ για νέα επιχειρηματικά δάνεια.

Επίσης, την επόμενη χρονιά ξεκινούν την λειτουργία τους 3 νέα Ταμεία. Πρόκειται για τα εξής:

Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Οι πόροι του νέου Ταμείου κατανέμονται σε δύο διακριτά χρηματοδοτικά εργαλεία, το Ταμείο Εγγυήσεων για υφιστάμενους και νέους αγρότες και το Ταμείο Συγχρηματοδοτούμενων Μικροδανείων, τα οποία θα καλύψουν όλες τις ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής κλάδος και ο κλάδος της αγροδιατροφής. Τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία θα λειτουργούν με συνδυασμό χρηματοδοτικών ενισχύσεων. Ο προϋπολογισμός του Ταμείου είναι 170 εκατ. ευρώ.

Ταμείο Εγγυοδοσίας DeLFI Plus

Αποτελεί τη συνέχεια του υφιστάμενου Ταμείου Εγγυοδοσίας DeLFI και είναι ένα σύγχρονο χρηματοδοτικό εργαλείο που διευκολύνει την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε επενδυτικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους. Το νέο εργαλείο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του 2026. Ο προϋπολογισμός του Ταμείου είναι 500 εκατ. ευρώ.

Patent Fund – Ταμείο Ευρεσιτεχνιών

Στόχος του Patent Fund είναι η στήριξη και ανάπτυξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, παρέχοντάς τους κεφάλαια για την κατοχύρωση διεθνών ευρεσιτεχνιών και την εμπορική αξιοποίηση τους. Το Ταμείο φιλοδοξεί να καλύψει ένα χρόνιο χρηματοδοτικό κενό στην ελληνική αγορά, καθώς οι περισσότερες εφευρέσεις είτε παραμένουν ακατοχύρωτες είτε δεν προχωρούν ποτέ σε εμπορική εφαρμογή λόγω έλλειψης κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων σε πρώιμα στάδια. Ο προϋπολογισμός του Ταμείου είναι 41,4 εκατ. ευρώ.