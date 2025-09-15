Η Πολωνία παραδίδει μαθήματα περί υποβρυχίων στο Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας

Η Πολωνία τρέχει με ταχύτατους ρυθμούς τις διαδικασίες πρόσκτησης τεσσάρων υποβρυχίων και μάλιστα με εγχώρια ναυπήγηση. Στην Ελλάδα, το Πολεμικό Ναυτικό για ανεξήγητο λόγο όχι μόνο πάγωσε την προμήθεια νέων, από τις αρχές του 2024 αλλά δεν τρέχει ούτε τις διαδικασίες αναβάθμισης των ‘Type-214’, κλάσης ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Στην Ελλάδα το Πολεμικό Ναυτικό προχωρά στην απόσυρση υποβρυχίων, μεταθέτοντας για το μέλλον την ναυπήγηση νέων και την αναβάθμιση των τεσσάρων ‘Type-214’ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ.

Στην Πολωνία, η ηγεσία του πολεμικού ναυτικού της χώρας τρέχει με συνοπτικές διαδικασίες το πρόγραμμα επιλογής του νέου της υποβρυχίου, και προγραμματίζει ως το τέλος του 2025 να έχει κλειδώσει τις διαδικασίες.

Η βρετανική εταιρεία Babcock International, η σουηδική Saab και η ιταλική Fincantieri υπέγραψαν συμφωνίες για την ενίσχυση της συνεργασίας τους με τον πολωνικό κρατικό αμυντικό όμιλο PGZ.

Οι εξελίξεις έρχονται καθώς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Πολωνίας επιταχύνει τις προσπάθειες επιλογής νέων υποβρυχίων που θα επεκτείνουν τις δυνατότητές του στα ρηχά νερά της Βαλτικής Θάλασσας, ένα πρόγραμμα για το οποίο έχουν δείξει ενδιαφέρον και οι τρεις εταιρείες.

Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές υπέγραψαν συμφωνίες συνεργασίας με την PGZ την πρώτη ημέρα της φετινής έκθεσης αμυντικής βιομηχανίας MSPO στο Κίελτσε της Πολωνίας, η οποία πραγματοποιείται από τις 2 έως τις 5 Σεπτεμβρίου.

Ο Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις, αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, δήλωσε ότι η Βαρσοβία σχεδιάζει να παραγγείλει τρία έως τέσσερα νέα υποβρύχια για τις ναυτικές δυνάμεις μέχρι το τέλος του 2025.

Η προγραμματισμένη προμήθεια, η οποία πρόκειται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Orka (Orca), είναι επείγουσα, καθώς το Ναυτικό βασίζεται σε ένα μόνο ξεπερασμένο υποβρύχιο σοβιετικού σχεδιασμού, το ORP Orzel κλάσης Kilo.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η Πολωνία έχει καθιερωθεί ως μία από τις χώρες με τις μεγαλύτερες δαπάνες στο ΝΑΤΟ . Για το 2025, η Βαρσοβία σχεδιάζει να διαθέσει συνολικά 186,6 δισεκατομμύρια PLN – ζλότι (περίπου 43,5 δισ. ευρώ) για τις ένοπλες δυνάμεις της. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 4,7% του ΑΕΠ για το 2025.

Παράλληλα, στην Ελλάδα, ορισμένοι κύκλοι έχουν καταφέρει να εκνευρίσουν με ανυπόστατες διαρροές πρεσβείες, με «ειδήσεις» περί εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκεκριμένο ναυπηγείο, χωρίς καν να έχουν έρθει κλιμάκια εταιρειών στην παραμικρή επαφή όχι ελληνικές αντιπροσωπείες αλλά ούτε και με το Πολεμικό Ναυτικό. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, έχουν υπάρξει οργισμένες αντιδράσεις προς συγκεκριμένη ελληνική πρεσβεία στο εξωτερικό, η οποία φέρεται να έχει παίξει συγκεκριμένα παιχνίδια.

Υπενθυμίζεται, όπως αποκάλυψε το enikos.gr, το ΠΝ παρόπλισε αθόρυβα το υποβρύχιο ΤΡΙΤΩΝ.

Όπως έχει επικοινωνήσει η ηγεσία του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού προς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο εξοικονόμησης πόρων αλλά και αναδιάρθρωσης του Στόλου, το ΠΝ θα μειώσει τον στόλο του κατά τουλάχιστον 15%, με μαζικές αποσύρσεις πλοίων και υποβρυχίων μες στο 2025. Υπό το δόγμα «για να μεγαλώσουμε πρέπει να μικρύνουμε», ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας προκρίνει την δημιουργία ενός μικρότερου κι ευέλικτου Στόλου, με μεγαλύτερες επανδρώσεις στα πλοία και τα υποβρύχια. Παράλληλα υπολογίζει στις μεγαλύτερες διαθεσιμότητες, αφού θα επιχειρούν μόνο εκείνα που δεν έχουν πρόβλημα και είναι σχετικά νεότερης ναυπήγησης.

Αυτή τη στιγμή, το ΠΝ έχει διαθέσιμα 9 υποβρύχια εκ των οποίων τα 6 βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη Δομή Δυνάμεων που είχε καταρτιστεί επί Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου και υπηρέτησαν δύο Αρχηγοί ΓΕΝ προβλεπόταν η οροφή τουλάχιστον 10 υποβρυχίων, αν και προωθείτο η ιδέα των 12 υποβρυχίων, με 4 εκσυγχρονισμένα ‘Type-214’, το ένα εκσυγχρονισμένο ΩΚΕΑΝΟΣ και 5 έως 7 νέες ναυπηγήσεις.

Η νέα δομή προβλέπει – κατόπιν εισήγησης του ΓΕΝ – 12 φρεγάτες, 4 κορβέτες, 8 υποβρύχια και 12 ΤΠΚ αλλά με ορίζοντα το 2035. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα παραπάνω νούμερα της νέας δομής αποτελούν προϊόν ρεπορτάζ, μιας κι επίσημες ανακοινώσεις δεν έχουν ακόμη υπάρξει από την ηγεσία.