Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πρώτη ανάρτηση έπειτα από το χάλκινο στο EuroBasket 2025 – Συγκλονίζει με εικόνες «καρδιάς»

Με μια λιτή αλλά γεμάτη νόημα ανάρτηση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γιόρτασε τη μεγαλύτερη –όπως ο ίδιος τη χαρακτήρισε– επιτυχία της καριέρας του με την Εθνική Ελλάδας: την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025.

Χωρίς σχόλια, αλλά με μια γαλάζια καρδιά και ένα απλό «ευχαριστώ», ο σούπερ σταρ του NBA μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους του μοναδικές φωτογραφίες από την πορεία της «επίσημης αγαπημένης» στο τουρνουά, αλλά και προσωπικές στιγμές με τα πιο αγαπημένα του πρόσωπα: τη μητέρα του, τα αδέλφια του, τη σύζυγό του και τα παιδιά του.

Η Ελλάδα, υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη, κατάφερε να επιστρέψει στο βάθρο μετά από χρόνια και να ανέβει στο τρίτο σκαλί, με τον Γιάννη να είναι καταλυτικός καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

«Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα στη ζωή μου», δήλωσε συγκινημένος ο 30χρονος φόργουορντ, αποτυπώνοντας με απλότητα αλλά και δύναμη το συναίσθημα που τον διακατέχει για τη διάκριση αυτή με τη φανέλα της Εθνικής.