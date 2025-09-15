Axios: Στο τραπέζι η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης – Οι κρίσιμες συνομιλίες Ρούμπιο – Νετανιάχου και οι ανησυχίες των ΗΠΑ

Enikos Newsroom

διεθνή

Υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Πηγή: AFP

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συζητήσει κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ την πιθανότητα ισραηλινής προσάρτησης τμημάτων της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ως απάντηση στην προγραμματισμένη αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης από πολλές δυτικές χώρες αργότερα αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους.

Axios: Προετοιμάζεται συνάντηση υψηλόβαθμων Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων πριν από τη σύνοδο Τραμπ – Πούτιν – Τι ειπώθηκε στις συνομιλίες τους

Γιατί έχει σημασία: Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει ακόμη πάρει απόφαση αν θα προχωρήσει στην προσάρτηση και ποιο θα είναι το εύρος της. Θέλει να μάθει στη συνάντησή του με τον Ρούμπιο αν ο Πρόεδρος Τραμπ θα υποστηρίξει την προσάρτηση, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο.

Η πλειονότητα της διεθνούς κοινότητας θεωρεί τη Δυτική Όχθη κατεχόμενη περιοχή και θα θεωρήσει οποιαδήποτε ισραηλινή προσάρτηση παράνομη και προκλητική.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) έχουν προειδοποιήσει τη διοίκηση Τραμπ και την ισραηλινή κυβέρνηση ότι η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης θα βλάψει σημαντικά τη συμφωνία ειρήνης ΗΑΕ-Ισραήλ και τα ευρύτερα Αβρααμικά Συμφωνητικά, υπονομεύοντας τις ελπίδες του προέδρου για την επέκτασή τους.

Τι συμβαίνει τώρα: Την Παρασκευή, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε τη «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης» που παρουσιάστηκε από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία και η οποία καλεί σε μια αμετάκλητη πορεία προς το παλαιστινιακό κράτος.

142 χώρες ψήφισαν υπέρ της διακήρυξης, 10 ψήφισαν κατά, μεταξύ αυτών οι ΗΠΑ και το Ισραήλ· και 12 χώρες απείχαν.

Οι αρχές της διακήρυξης θα αποτελέσουν το βασικό σημείο αναφοράς για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών που υποστηρίζουν τη λύση των δύο κρατών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου παράλληλα με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και αρκετές άλλες χώρες αναμένεται να ανακοινώσουν την αναγνώριση της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης.

Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν στο Axios ότι ο Ρούμπιο έχει δώσει σημάδια σε ιδιωτικές συναντήσεις πως δεν αντιτίθεται στις προσάρτησεις στη Δυτική Όχθη και ότι η διοίκηση Τραμπ δεν θα σταθεί εμπόδιο.

Οι ισραηλινές αξιώσεις προκάλεσαν ανησυχία μέσα στη διοίκηση Τραμπ κυρίως επειδή δεν υπήρχε ξεκάθαρη αμερικανική θέση για το ζήτημα και υπήρχε η αίσθηση ότι η ισραηλινή κυβέρνηση προσπαθούσε να περιορίσει τη διοίκηση Τραμπ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Τις τελευταίες ημέρες έγιναν αρκετές εσωτερικές συσκέψεις σε Λευκό Οίκο και Υπουργείο Εξωτερικών για να αποφασιστεί μια δημόσια θέση για το ζήτημα που δεν θα αφήνει ανοιχτό περιθώριο ερμηνειών.

Η βασική ανησυχία που εξέφρασαν οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου και του Υπουργείου Εξωτερικών ήταν ότι η ισραηλινή προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης θα οδηγήσει στην κατάρρευση των Αβρααμικών Συμφωνιών και θα βλάψει την κληρονομιά του Τραμπ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Πριν αναχωρήσει για το Ισραήλ, ο Ρούμπιο είπε στους δημοσιογράφους ότι θα συζητήσει με την ισραηλινή κυβέρνηση την απάντησή τους στο αναμενόμενο κύμα αναγνωρίσεων του παλαιστινιακού κράτους.

«Είπαμε στους Ευρωπαίους ότι θα υπάρξει αντίδραση», είπε ο Ρούμπιο.

