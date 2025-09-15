Η συγκινητική ανάρτηση του Κώστα Αντετοκούνμπο: «Τρία αδέρφια από τα Σεπόλια»

Μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την εθνική μπάσκετ στο Eurobasket 2025, ο Κώστας Αντετοκούνμπο μοιράστηκε μια συγκινητική ανάρτηση από την εποχή που ήταν μικρός μαζί με τα αδέλφια του και ζούσαν στα Σεπόλια.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο ανέβασε στο Instagram τη λεζάντα «Τρία αδέρφια από τα Σεπόλια», συνοδεύοντάς την με δύο φωτογραφίες — μία από το παρελθόν και μία σημερινή.

Στην πρώτη φαίνεται ο ίδιος μαζί με τα αδέρφια του, καθισμένοι σε έναν καναπέ στα Σεπόλια, ενώ στη δεύτερη φωτογραφία είναι τα αποδυτήρια του γηπέδου στη Ρίγα της Λετονίας, κρατώντας τα μετάλλια του Eurobasket.