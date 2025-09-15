Η συγκινητική ανάρτηση του Κώστα Αντετοκούνμπο: «Τρία αδέρφια από τα Σεπόλια»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Κώστας Αντετοκούνμπο

Μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την εθνική μπάσκετ στο Eurobasket 2025, ο Κώστας Αντετοκούνμπο μοιράστηκε μια συγκινητική ανάρτηση από την εποχή που ήταν μικρός μαζί με τα αδέλφια του και ζούσαν στα Σεπόλια.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο ανέβασε στο Instagram τη λεζάντα «Τρία αδέρφια από τα Σεπόλια», συνοδεύοντάς την με δύο φωτογραφίες — μία από το παρελθόν και μία σημερινή.

Στην πρώτη φαίνεται ο ίδιος μαζί με τα αδέρφια του, καθισμένοι σε έναν καναπέ στα Σεπόλια, ενώ στη δεύτερη φωτογραφία είναι τα αποδυτήρια του γηπέδου στη Ρίγα της Λετονίας, κρατώντας τα μετάλλια του Eurobasket.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Scrotox: Γιατί όλο και περισσότεροι άνδρες επιλέγουν botox για σφριγηλούς όρχεις;

11 τρόποι για να αντιμετωπίσετε τις σακούλες κάτω από τα μάτια φυσικά

Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο

Γαλλικά ομόλογα: Γιατί οι αποδόσεις τους δεν θυμίζουν χώρα του πυρήνα της Ευρωζώνης

Ειδοποιήσεις υψηλής αρτηριακής πίεσης της Apple: Πότε και πού θα είναι διαθέσιμες

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
01:30 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

EuroBasket 2025: Με Γιάννη Αντετοκούνμπο η κορυφαία πεντάδα του

Η Γερμανία κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς κέρδισε στον τελικό της διοργάνωσης την Το...
22:17 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Ξέσπασμα Σπανούλη: Ο Σενγκούν είναι πολύ μικρό παιδί για να μιλήσει για τον Γιάννη

Ο Βασίλης Σπανούλης τοποθετήθηκε σχετικά με όσα τον προβλημάτισαν και των δυσαρέστησαν στον ημ...
22:06 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Σλούκας για το μέλλον του στην Εθνική: Είναι σοφό να γνωρίζεις πότε πρέπει να σταματήσεις – Το αφήνω ανοιχτό και θα δείξει

Συγκινημένος εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ο Κώστας Σλούκας μετά τη σπουδαία νίκη της Εθνικής ...
21:03 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Τελικός «θρίλερ» στο Eurobasket 2025: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Γερμανία – Νίκησε 88-83 την Τουρκία

Σε μία πραγματική γιγαντομαχία, η Γερμανία υποχρέωσε την επίσης αήττητη μέχρι απόψε Τουρκία στ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος