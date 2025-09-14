Τραγωδία στα Ιωάννινα: Ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός σε δάσος – Είχε εξαφανιστεί στις 3 Σεπτεμβρίου

Με τον πιο τραγικό τρόπο πέφτει η αυλαία της εξαφάνισης του 81χρονου στην Αρτοπούλα του δήμου Δωδώνης, στα Ιωάννινα. Τα ίχνη του ηλικιωμένου είχαν χαθεί στις 3 Σεπτεμβρίου, και βρέθηκε νεκρός το πρωί της Κυριακής (14/09).

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, εντοπίστηκε σε δασώδη περιοχή, κοντά στο χωριό, από κατοίκους και άμεσα κλήθηκαν οι αρχές.

Από τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ο 81χρονος είχε άνοια, και έχασε πιθανότατα τον προσανατολισμό του μετά την έξοδο από το σπίτι του, περιπλανήθηκε και δεν άντεξε..

Η αίτια θανάτου του θα προκύψει από τη νεκροτομή που θα ακολουθήσει.