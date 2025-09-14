Τραγωδία στα Ιωάννινα: Ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός σε δάσος – Είχε εξαφανιστεί στις 3 Σεπτεμβρίου

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τραγωδία στα Ιωάννινα: Ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός σε δάσος – Είχε εξαφανιστεί στις 3 Σεπτεμβρίου
ΦΩΤΟ αρχείου

Με τον πιο τραγικό τρόπο πέφτει η αυλαία της εξαφάνισης του 81χρονου στην Αρτοπούλα του δήμου Δωδώνης, στα Ιωάννινα. Τα ίχνη του ηλικιωμένου είχαν χαθεί στις 3 Σεπτεμβρίου, και βρέθηκε νεκρός το πρωί της Κυριακής (14/09).

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, εντοπίστηκε σε δασώδη περιοχή, κοντά στο χωριό, από κατοίκους και άμεσα κλήθηκαν οι αρχές.

Από τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ο 81χρονος είχε άνοια, και έχασε πιθανότατα τον προσανατολισμό του μετά την έξοδο από το σπίτι του, περιπλανήθηκε και δεν άντεξε..

Η αίτια θανάτου του θα προκύψει από τη νεκροτομή που θα ακολουθήσει.

23:05 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Ανησυχία για τις μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη: Τη Δευτέρα η έκτακτη σύσκεψη στην Αθήνα – Αποχώρησαν όσοι βρίσκονταν στη Γαύδο

Αύριο, Δευτέρα (15/09), αναμένεται να πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη στην Αθήνα, με αφορμή το...
22:10 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 14/9/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2962 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Κυριακής (14/9). Οι τυχεροί αριθμοί που...
18:04 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Έβρος: Φωτιά σε δασική έκταση στην Αισύμη – Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα 

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Κυριακής (14/09), έπειτα από φωτι...
16:57 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Σύνταγμα: 5 συλλήψεις για τη συμπλοκή Ισραηλινών με Παλαιστίνιους μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Σε 5 συλλήψεις προχώρησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος σχετικά με τη σ...
