Επικοινωνία Γεραπετρίτη και Ζαχαράκη με τον νέο Αρχιεπίσκοπο της Μονής Σινά, Συμεών Παπαδόπουλο

Αντωνία Ρηγάτου

διεθνή

Μονή Σινά

Με τον νέο Αρχιεπίσκοπο της Μονής Σινά Συμεών Παπαδόπουλο, επικοινώνησαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επικοινώνησε με τον νέο Αρχιεπίσκοπο της Βασιλικής και Αυτονόμου Ιεράς Μονής του Όρους Σινά, Αρχιεπίσκοπο Συμεών Παπαδόπουλο και τον συνεχάρη για την εκλογή του, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

«Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη θέση και προτεραιότητα της Ελλάδας για την κατοχύρωση εις το διηνεκές του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής και για τη διατήρησή της ως ζωντανού λατρευτικού χώρου», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Με τον νεοεκλεγέντα Αρχιεπίσκοπο της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, Συμεών Παπαδόπουλο, επικοινώνησε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας η Υπουργός ανέφερε: «Καλή δύναμη στη νέα σας διακονία στην Ιερά Μονή Σινά. Υγεία, σοφία και πνευματική αντοχή για το έργο που αναλαμβάνετε».

 

 

 

