Ο Συμεών Παπαδόπουλος νέος Αρχιεπίσκοπος της Μονής Σινά

Στην εκλογή νέου Ηγουμένου προχώρησε σήμερα, Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 η Σιναϊτική Αδελφότητα μετά την παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού. Σύμφωνα με πληροφορίες η Αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, εξέλεξε τον Αρχιμανδρίτη Συμεών Παπαδόπουλο.

Οι πληροφορίες της ιστοσελίδας romfea αναφέρουν ότι η εκλογή ήταν σχεδόν ομόφωνη, αφού ο νέος Ηγούμενος έλαβε 19 ψήφους.

Να σημειωθεί ότι ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είχε υποβάλει επίσημα την παραίτησή του από τη θέση του ηγουμένου της Μονής Σινά, μέσω επιστολής και για σήμερα 14/9 είχε συγκληθεί Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου Ηγουμένου και Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ.