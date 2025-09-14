Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: Δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ το τι θα κάνει ο κ. Τσίπρας

«Στόχος και προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι μία. Η πολιτική αλλαγή», υπογράμμισε κατηγορηματικά ο Νίκος Ανδρουλάκης σε επίμονες ερωτήσεις για το κατά πόσο ανησυχεί το ΠΑΣΟΚ από τη φημολογούμενη ίδρυση κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.

« Αν ο κ. Τσίπρας, που είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τον διασπάσει ή αποχωρήσει δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ και δεν θα μπει σε καμία συζήτηση παρασκηνίου», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Συμπλήρωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα κάνει τη δουλειά του και πως δεν φοβάται τίποτα. «Είναι χτισμένο σε γερά θεμέλια και έχει μέταλλο», πρόσθεσε.

Σχετικά με το ότι οι δημοσκοπήσεις δεν επιβεβαιώνουν εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε πως η κυβέρνηση της ΝΔ και συμφέροντα επηρεάζουν τις δημοσκοπήσεις για να ελέγξουν τις πολιτικές εξελίξεις. Δήλωσε αισιόδοξος γιατί η πολιτική και οι εκλογές είναι το πεδίο των εκπλήξεων και των ανατροπών.

Όσον αφορά την κρίση στη Γάζα ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι στρατηγική σχέση με το Ισραήλ δεν σημαίνει και συνενοχή. Υποστήριξε ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός κ. Νετανάχιου πρέπει να απολογηθεί στο Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη. Πρότεινε ως λύση την ίδρυση Παλαιστινιακού Κράτους για να περιοριστούν οι εθνικιστικές δυνάμεις στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους.