Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: Δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ το τι θα κάνει ο κ. Τσίπρας

Enikos Newsroom

πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης

«Στόχος και προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι μία. Η πολιτική αλλαγή», υπογράμμισε κατηγορηματικά ο Νίκος Ανδρουλάκης σε επίμονες ερωτήσεις για το κατά πόσο ανησυχεί το ΠΑΣΟΚ από τη φημολογούμενη ίδρυση κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.

« Αν ο κ. Τσίπρας, που είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τον διασπάσει ή αποχωρήσει δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ και δεν θα μπει σε καμία συζήτηση παρασκηνίου», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Συμπλήρωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα κάνει τη δουλειά του και πως δεν φοβάται τίποτα. «Είναι χτισμένο σε γερά θεμέλια και έχει μέταλλο», πρόσθεσε.

Σχετικά με το ότι οι δημοσκοπήσεις δεν επιβεβαιώνουν εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε πως η κυβέρνηση της ΝΔ και συμφέροντα επηρεάζουν τις δημοσκοπήσεις για να ελέγξουν τις πολιτικές εξελίξεις. Δήλωσε αισιόδοξος γιατί η πολιτική και οι εκλογές είναι το πεδίο των εκπλήξεων και των ανατροπών.

Όσον αφορά την κρίση στη Γάζα ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι στρατηγική σχέση με το Ισραήλ δεν σημαίνει και συνενοχή. Υποστήριξε ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός κ. Νετανάχιου πρέπει να απολογηθεί στο Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη. Πρότεινε ως λύση την ίδρυση Παλαιστινιακού Κράτους για να περιοριστούν οι εθνικιστικές δυνάμεις στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Πώς να τη μετρήσετε στο σπίτι σωστά – Τι σημαίνουν οι τιμές

«Γιατί πετάει το μάτι μου;» – Ποιες μπορεί να είναι οι πιθανές αιτίες

89η ΔΕΘ: Δείτε LIVE τη συνέντευξή Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη

Έρχεται νέο ειδικό κρατικό voucher για μαθητές: Οι δικαιούχοι, το ποσό και τα κριτήρια

Τι σημαίνει η φράση «τοσούτω μάλλον» και από πού προέρχεται

Νέα πρωτοποριακή μέθοδος για τον σχεδιασμό μεταλλικών κραμάτων – Αντέχουν ακόμα και στις πιο ακραίες θερμοκρασίες
περισσότερα
12:51 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Η πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ

«Η πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ, γιατί εμείς έχουμε το πρόγραμμα, ένα πρ...
12:19 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Μυλωνάκης: Επιχειρούν ελλείψει πολιτικών προτάσεων, να ποινικοποιήσουν την πολιτική ζωή για να καλύψουν την ανεπάρκεια τους – Τι απαντά σε δημοσίευμα

«Για μια ακόμη φορά, οι “νεκροθάφτες” του πραγματικού οικονομικού σκανδάλου της No...
12:04 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

89η ΔΕΘ: Δείτε LIVE τη συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη

Δείτε απευθείας τη συνέντευξη Τύπου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και αρχηγού της α...
10:47 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Κουτσούμπας: «Μεγαλώνει ο κίνδυνος ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου – Μακριά από αυτό το μακελειό

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας παρευρέθηκε την Παρασκευή στις εκδηλώσεις του 51ου Φε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος