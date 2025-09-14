Σύνταγμα: Καρέ καρέ η συμπλοκή ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας από το επεισόδιο ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους, που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (13/09), στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνεπλάκησαν δύο υπήκοοι Ισραήλ (30χρονη γυναίκα και 29χρονος άνδρας) και 3 άνδρες υπήκοοι Παλαιστίνης (ηλικίας 27, 26 και 25 ετών).

Από το επεισόδιο προκλήθηκαν σωματικές βλάβες στον 29χρονο, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, ενώ στην κατοχή των υπηκόων Παλαιστίνης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 πλαστικά κοντάρια, από τα οποία 2 έφεραν σημαίες.

Δείτε το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Χ: