Σύνταγμα: Καρέ καρέ η συμπλοκή ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Μαρία Πασαλίδου

κοινωνία

Σύνταγμα: Καρέ καρέ η συμπλοκή ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας από το επεισόδιο ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους, που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (13/09), στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνεπλάκησαν δύο υπήκοοι Ισραήλ (30χρονη γυναίκα και 29χρονος άνδρας) και 3 άνδρες υπήκοοι Παλαιστίνης (ηλικίας 27, 26 και 25 ετών).

Από το επεισόδιο προκλήθηκαν σωματικές βλάβες στον 29χρονο, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, ενώ στην κατοχή των υπηκόων Παλαιστίνης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 πλαστικά κοντάρια, από τα οποία 2 έφεραν σημαίες.

Δείτε το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Χ:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Πώς να τη μετρήσετε στο σπίτι σωστά – Τι σημαίνουν οι τιμές

«Γιατί πετάει το μάτι μου;» – Ποιες μπορεί να είναι οι πιθανές αιτίες

89η ΔΕΘ: Δείτε LIVE τη συνέντευξή Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη

Έρχεται νέο ειδικό κρατικό voucher για μαθητές: Οι δικαιούχοι, το ποσό και τα κριτήρια

Τι σημαίνει η φράση «τοσούτω μάλλον» και από πού προέρχεται

Νέα πρωτοποριακή μέθοδος για τον σχεδιασμό μεταλλικών κραμάτων – Αντέχουν ακόμα και στις πιο ακραίες θερμοκρασίες
περισσότερα
13:23 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Σε κλίμα συγκίνησης το μνημόσυνο της Λένας Σαμαρά – Δείτε φωτογραφίες

Σήμερα Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου τελείται το 40ήμερο μνημόσυνο για την Λένα Σαμαρά. Η κόρη του Αν...
12:43 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Χανιά: Συνελήφθησαν θείος και ανιψιός που διατηρούσαν μίνι οπλοστάσιο 

Στη σύλληψη δύο συγγενικών προσώπων για τα κατά περίπτωση αδικήματα της νομοθεσίας περί όπλων ...
12:27 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 44χρονος που διέρρηξε αυτοκίνητο και εντοπίστηκε να κοιμάται μέσα σε αυτό  

Στη σύλληψη 44χρονου, ο οποίος διέρρηξε αυτοκίνητο και εντοπίστηκε να κοιμάται σε αυτό, προχώρ...
12:07 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Απόπειρα εμπρησμού περιπτέρου για την προβολή του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή καταγγέλλει το ΚΚΕ

Απόπειρα εμπρησμού του περιπτέρου για την προβολή του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στην περιοχή τ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος