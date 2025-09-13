Πλατεία Συντάγματος: Συμπλοκή ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους – 5 προσαγωγές

Επεισόδιο ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (13/09) το απόγευμα, στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνεπλάκησαν δύο υπήκοοι Ισραήλ (30χρονη γυναίκα και 29χρονος άνδρας) και 3 άνδρες υπήκοοι Παλαιστίνης (ηλικίας 27, 26 και 25 ετών).

Από το επεισόδιο προκλήθηκαν σωματικές βλάβες στον 29χρονο.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, ενώ στην κατοχή των υπηκόων Παλαιστίνης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 πλαστικά κοντάρια, από τα οποία 2 έφεραν σημαίες.

21:31 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Λαμία: Αστυνομικοί έπιασαν στα «πράσα» διαρρήκτη – Είχε κρυφτεί στο υπνοδωμάτιο

Συνελήφθη, το απόγευμα της Παρασκευής (12/9/25) στο Παγκράτι Λαμίας, από αστυνομικούς της Ομάδ...
21:23 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Συνελήφθη 23χρονος στο λιμάνι του Πειραιά – Αστυνομικός σκύλος μύρισε την κοκαΐνη που έκρυβε στο μπουφάν του

Συνελήφθη ένας 23χρονος στον κεντρικό επιβατικό λιμένα Πειραιά από το Λιμενικό Σώμα κατηγορούμ...
20:42 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Αλιευτικό προσέκρουσε σε βραχώδη ακτή στον Θερμαϊκό – Σε εξέλιξη επιχείρηση του Λιμενικού

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο, το βράδυ του Σαββάτου (13/09), στο Λιμενικό Σώμα, για αλιευτι...
17:39 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Κρήτη: Συνεχείς οι αφίξεις μεταναστών – Πάνω από 200 εντοπίστηκαν στη Γαύδο

Περισσότερα από 200 άτομα εντοπίστηκαν στην παραλία της Τρυπητής στη Γαύδο και ύστερα από επιχ...
