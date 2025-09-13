Πλατεία Συντάγματος: Συμπλοκή ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους – 5 προσαγωγές

Επεισόδιο ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (13/09) το απόγευμα, στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνεπλάκησαν δύο υπήκοοι Ισραήλ (30χρονη γυναίκα και 29χρονος άνδρας) και 3 άνδρες υπήκοοι Παλαιστίνης (ηλικίας 27, 26 και 25 ετών).

Από το επεισόδιο προκλήθηκαν σωματικές βλάβες στον 29χρονο.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, ενώ στην κατοχή των υπηκόων Παλαιστίνης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 πλαστικά κοντάρια, από τα οποία 2 έφεραν σημαίες.