Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε θα καταβληθούν – Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα

οικονομία

συντάξεις

Κύριες και επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν την ίδια ημερομηνία όπως αποφάσισαν το Υπουργείο Εργασίας και η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ. Έτσι, οι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματα για τον Οκτώβριο 2025 να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους ταυτόχρονα, ανάλογα με το αν ανήκουν σε μη μισθωτούς ή μισθωτούς.

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025 – Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2025 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025 – Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2025 θα διενεργηθούν για σχεδόν 1.700.000 μισθωτούς τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025.

  • Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
  • Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
    ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τηνΔευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
  • Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

 

10:07 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Σε ισχύ από σήμερα ο νέος ΚΟΚ: Τσουχτερά πρόστιμα για κατανάλωση αλκοόλ και χρήση κινητού – Όλα όσα αλλάζουν

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και ο στόχος του είναι να ε...
08:42 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Κλειστά ακίνητα: Αντίστροφη μέτρηση για τις αποφάσεις της κυβέρνησης – Ποιες παρεμβάσεις εξετάζονται

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη λήψη των αποφάσεων της κυβέρνησης αναφορικά με κλειστά ακίνητ...
08:23 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ από 15 έως 19 Σεπτεμβρίου

Συνολικά 74.662.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 88.722 δικαιούχους από τις 15 έως τις 19 Σεπτεμβρίο...
07:51 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Νέο «Εξοικονομώ»: Ποια προγράμματα θα τεθούν σε ισχύ το 2026 – Όλες οι νέες πληροφορίες

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το νέο «Εξοικονομώ» για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που θα τεθεί ...
