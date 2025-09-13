Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε θα καταβληθούν – Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα

Κύριες και επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν την ίδια ημερομηνία όπως αποφάσισαν το Υπουργείο Εργασίας και η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ. Έτσι, οι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματα για τον Οκτώβριο 2025 να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους ταυτόχρονα, ανάλογα με το αν ανήκουν σε μη μισθωτούς ή μισθωτούς.

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025 – Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2025 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025.