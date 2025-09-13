Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτές τις χρονιές έχουν κάτι ξεχωριστό – «Η ήρεμη δύναμη που δεν μπορεί να μιμηθεί κανείς»

Σύμφωνα με την αστρολογία, η θέση των πλανητών κατά τη στιγμή της γέννησής σας σας δίνει ένα μοναδικό σύνολο χαρακτηριστικών προσωπικότητας που σας ξεχωρίζει από τους άλλους.

Εφόσον οι πλανήτες συνεχώς αλλάζουν θέσεις, κάθε άτομο είναι εξαιρετικά μοναδικό, και η Sai Avani εξήγησε ότι οι άνθρωποι που γεννιούνται σε συγκεκριμένα έτη διαθέτουν μια ήρεμη δύναμη που δεν μπορεί να μιμηθεί κανείς.

Ενώ μερικοί πλανήτες κινούνται γρήγορα, οι αργά κινούμενοι εξωτερικοί πλανήτες καθορίζουν ολόκληρες γενιές. Παράλληλα, ο τρόπος που αυτοί οι πλανήτες, όπως ο Κρόνος και ο Πλούτωνας, συνδέονται με τους ταχύτερους κινούμενους πλανήτες δημιουργεί μικρότερες μικρογενιές ανθρώπων με παρόμοιο όραμα για τη ζωή.

Σε ένα βίντεο, η Avani εξήγησε ότι μερικές από αυτές τις μικρογενιές είναι ιδιαίτερα ξεχωριστές. Από το να είναι πρακτικοί και ρεαλιστές μέχρι το να είναι στρατηγικοί ειρηνοποιοί, όσοι γεννήθηκαν κάτω από αυτά τα έτη διαθέτουν ό,τι χρειάζεται για να δημιουργήσουν κάτι όμορφο για τον εαυτό τους.

Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί τις παρακάτω ημερομηνίες έχουν μια μοναδική ήρεμη δύναμη:

1980- 1983

1982-1985

1985-1988

1988-1991

2000-2003

1980- 1983

Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν μεταξύ 1980 και 1983 έχουν και τον Κρόνο και τον Πλούτωνα στον Ζυγό, καθιστώντας τους «στρατηγικούς ειρηνοποιούς με ήρεμη δύναμη», εξήγησε η Avani. Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν αυτές τις χρονιές μπορεί να βρεθούν να βιώνουν χάος σε διάφορες φάσεις της ζωής τους.

Σύμφωνα με την Avani, «Συνεχώς συμβιβάζονται, συνεχώς αναγκάζονται να βρίσκονται στη θέση του ειρηνοποιού, μπορεί να χρειαστεί να πάρουν αποφάσεις για λογαριασμό άλλων,» που, όπως μπορεί κανείς να φανταστεί, μπορεί να είναι αρκετά αγχωτικό.

Όμως, πώς καταφέρνουν οι άνθρωποι που γεννιούνται αυτές τις χρονιές να έχουν τόσο καλή τύχη;

Σύμφωνα με την Avani, αυτές οι εμπειρίες γίνονται πιο εύκολες με τον χρόνο και, σιγά-σιγά, αυτοί που γεννήθηκαν αυτή την περίοδο βρίσκουν ισορροπία που τους βοηθά να κυριαρχούν στις συνθήκες της ζωής τους.

1982-1985

Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν μεταξύ 1982 και 1985 ξεκινούν με πιο περίπλοκες ζωές, καθώς η ύπαρξη του Πλούτωνα, του Νότιου Δεσμού και του Κρόνου στον Σκορπιό δημιουργεί μια πιο απαιτητική παιδική ηλικία.

Σύμφωνα με την Avani, τους ανατίθεται η «δεξιότητα να διαχειρίζονται την συναισθηματική ένταση» καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, καθώς μαθαίνουν να «μετατρέπουν τον πόνο σε δύναμη».

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί όμως είναι ότι δεν είναι όλα σκοτεινά και θλιβερά.

Η Avani εξήγησε ότι αυτό οδηγεί σε παθιασμένες και βαθιές εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, βοηθώντας τους να ωριμάσουν ως άτομα, αν και το να φτάσουν σε αυτό το σημείο μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο.

1985-1988

Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν μεταξύ 1985 και 1988 έχουν τον Κρόνο και τον Ουρανό στον Τοξότη και τον Χείρωνα στους Διδύμους, καθιστώντας τους “ριζοσπαστικούς στοχαστές” με μια ήρεμη δύναμη που δεν μπορεί να μιμηθεί κανείς.

Αυτοί οι «φιλοσοφικοί επαναστάτες», όπως τους αποκάλεσε η Avani, γεννήθηκαν για να «αμφισβητούν την καθιερωμένη αλήθεια». Αν και «είναι πολύ σοβαροί σχετικά με τις πεποιθήσεις τους», εξήγησε η Avani, οι άνθρωποι που γεννήθηκαν αυτά τα χρόνια συχνά δυσκολεύονται να εκφράσουν αυτές τις πεποιθήσεις φωναχτά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, καλούνται να μάθουν πώς να επικοινωνούν και να ενεργούν σύμφωνα με όσα πιστεύουν. Θα χρειαστεί να αναπτύξουν θάρρος και αυτοπεποίθηση για να φτάσουν σε αυτό το σημείο, και μόλις το κάνουν, η ήσυχη δύναμή τους θα είναι ασυναγώνιστη.

1988-1991

Σύμφωνα με την Avani, όσοι γεννήθηκαν αυτά τα χρόνια διαθέτουν μια ήσυχη δύναμη που προέρχεται από «αυτό το γενεαλογικό stellium (σ.σ. συστάδα πλανητών) νόπου έχουν τον Κρόνο, τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα στον Αιγόκερω». Αυτό τους καθιστά πιο σοβαρούς, πρακτικούς, γειωμένους, δημιουργικούς και ιδεαλιστές.

Η Avani εξήγησε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν «πολλές πρωτότυπες εμπειρίες» στη ζωή τους, οι οποίες μπορεί να απαιτήσουν να περάσουν από πολλές δοκιμές και σφάλματα. Αν και θα χρειαστεί να μάθουν να αλλάζουν πορεία αρκετά συχνά κατά τη διάρκεια της ζωής τους, μόλις μάθουν να αφήνουν τα πράγματα και να μην τα παίρνουν τόσο σοβαρά, μπορούν να γίνουν εξαιρετικά επιτυχημένοι σε ό,τι κάνουν.

2000-2003

Όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 2000 και 2003 τείνουν να έχουν τον Κρόνο στους Διδύμους και τον Πλούτωνα και τον Χείρωνα στον Τοξότη, καθιστώντας τους, σύμφωνα με την Avani, «εξερευνητές με πίστη που μαθαίνουν να κυριαρχούν στη συνεχή αλλαγή».

«Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να έχουν έναν μηχανισμό επιβίωσης, όπου πάντα πρέπει να βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, να είναι αισιόδοξοι και να γυρνούν το άλλο μάγουλο», εξήγησε.

Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, καθώς η καλοσύνη και η εγκράτεια μπορούν να προσφέρουν πολλά. Ωστόσο, συχνά αποφεύγουν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα. Παρ’ όλα αυτά, η δύναμή τους προέρχεται από τη συνεχή μάθηση και ανάπτυξη. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, όσοι γεννήθηκαν αυτές τις χρονιές αποκτούν μοναδικές οπτικές και γνώση, την οποία μοιράζονται με τους γύρω τους.