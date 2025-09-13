Νίκος Μάνεσης: Αποκάλυψε τον λόγο που σταμάτησε να δίνει συνεντεύξεις – «Δεν μπλέκω με διάφορα σούργελα της τηλεόρασης»

Ελένη Φλισκουνάκη

Media

Νίκος Μάνεσης

Στον λόγο που έχει αποφασίσει να μην δίνει συνεντεύξεις αναφέρθηκε ο Νίκος Μάνεσης στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής του. Ο επιτυχημένος δημοσιογράφος και παρουσιαστής δήλωσε πως έχει υπάρξει παραποίηση και προσπάθεια του να ερμηνευτούν διάφορα ζητήματα, στην πλειονότητα των όσων έχει πει, ενώ έχει έρθει αντιμέτωπος και με «εκ του πονηρού ερωτήσεις». Μάλιστα, χαρακτήρισε ορισμένα πρόσωπα που εργάζονται στην τηλεόραση «σούργελα», χωρίς όμως να μιλάει με ονοματεπώνυμα.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Μάνεσης εξήγησε ότι: «Τις έκοψα τις συνεντεύξεις και ο λόγος είναι ότι στην πλειονότητα των όσων έχω πει, υπάρχει παραποίηση, προσπάθειες του να ερμηνευτούν διάφορα ζητήματα και πάντα υπάρχουν εκ του πονηρού ερωτήσεις, που ό,τι και να απαντήσεις, θα σε κρεμάσουν στα μανταλάκια».

«Οπότε καλύτερα, ό,τι θέλω να πω, το λέω εδώ αντρίκια και δεν μπλέκω με διάφορα σούργελα της τηλεόρασης, γιατί υπάρχουν και καλοί άνθρωποι, τα οποία είναι επικίνδυνα και να τους χαίρονται τα κανάλια που τους έχουν! Δεν φοβάμαι να μιλήσω, το έχω αποδείξει, όπως και δεν φοβάμαι να πω και ονοματεπώνυμα. Δεν θα πω για λόγους σεβασμού. Ξεκάθαρα πράγματα, με ξέρετε. Δεν ιδρώνει το αυτί μου καθόλου!», πρόσθεσε.

18:07 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

16:48 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

15:41 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

14:24 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

