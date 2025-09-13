Πηνελόπη Αναστασοπούλου: «Ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί…» – Αποκάλυψε το όνειρό της που έγινε πραγματικότητα

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και ο Φώτης Μπερνάντο είναι μαζί εδώ 12 χρόνια και με τις κόρες τους, Λυδία και Ηλέκτρα, έχουν δημιουργήσει μία πολύ όμορφη και αγαπημένη οικογένεια. Την Παρασκευή (12/9) η ηθοποιός και μουσικός μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram ένα όνειρό που είχε και έγινε πραγματικότητα, το οποίο αφορούσε τον σύζυγό της.

Συγκεκριμένα, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου ανήρτησε μερικά στιγμιότυπα από την συναυλία που έδωσε η μπάντα στην οποία συμμετέχει ο Φώτης Μπερνάντο της, στο Ρέθυμνο.

Σε αυτά, την βλέπουμε να έχει ανέβει στη σκηνή και αφού ανταλλάσσει ένα τρυφερό φιλί με τον σύζυγό της τραγουδάει με τους «SiXforNinE».

«Να μοιράζομαι τη σκηνή μαζί σου ήταν όνειρο από πριν ακόμα συμπορευτούμε στη ζωή… Φώτη Μπερνάντο. Tribute στον Ozzy Osbourne μαζί με τους “SiXforNinE” στην πόλη μου, και τα παιδιά μας στο κοινό. Ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί», αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησής της η Πηνελόπη Αναστασοπούλου.