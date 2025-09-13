Τζένη Θεωνά: Η φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλίτσα, λίγες ημέρες πριν γεννήσει – «Ακόμα γιορτάζουμε»

Enikos Newsroom

lifestyle

Τζένη Θεωνά

Η Τζένη Θεωνά βρίσκεται στον τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης της και δεν μπορεί να κρύψει την χαρά της. Η αγαπημένη ηθοποιός και παρουσιάστρια και ο τραγουδιστής Δήμος Αναστασιάδης περιμένουν με ανυπομονησία να γίνουν ξανά γονείς και να χαρίσουν αδελφάκι στον γιο τους Αρίωνα.

Στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της, η Τζένη Θεωνά μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram μια φωτογραφία όπου ποζάρει με τη φουσκωμένη κοιλιά της.

«Ακόμα γιορτάζουμε αυτή την κοιλίτσα! Σας στέλνω πολλή αγάπη, φως και γέλια!», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jenny Theona (@jennytheona)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Το καθημερινό συστατικό που την ανεβάζει – Δεν είναι το αλάτι

Ολόκληρα αυγά ή μόνο ασπράδια; Ποια έχουν περισσότερη πρωτεΐνη και είναι πιο υγιεινά

Κλειστά ακίνητα: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη λήψη των αποφάσεων της κυβέρνησης

Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τα Αναπτυξιακά Προγράμματα -Τι αναφέρει

Τεστ προσωπικότητας: Το παγώνι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τι είδος φίλου είστε

Τι σημαίνει η φράση «ταύρος εν υαλοπωλείω» και από πού προέρχεται
περισσότερα
10:55 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρία Κορινθίου: Η εξομολόγηση για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε – «Με σόκαρε την πρώτη φορά που μου συνέβη»

Για τη σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη σε νεαρή ηλικία και πώς την αντιμετώπισε με θάρρος, π...
03:00 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Ιωάννα Τούνη: Οι ετοιμασίες του μικρού Πάρη για το σχολείο και το… φροντιστήριο για τα social media – ΒΙΝΤΕΟ

Τον γιο της Πάρη, συνόδευσε η Ιωάννα Τούνη στο σχολείο του την Παρασκευή (12/9). Η γνωστή infl...
19:30 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Σίσσυ Χριστίδου: Γιόρτασε τα γενέθλιά της μαζί με τους γιους της στη Βαρκελώνη

Η Σίσσυ Χρηστίδου ταξίδεψε στη Βαρκελώνη, όπου γιόρτασε τα γενέθλιά της παρέα με τους δύο γιου...
17:57 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Αντώνης Κρόμπας: «Με γκούγκλαρε ο γιος μου και μου είπε “πόσο χοντρός ήσουν;”»

Ο Αντώνης Κρόμπας μίλησε για την πατρότητα, τη ζωή του εκτός σκηνής αλλά και για τη συνεργασία...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος