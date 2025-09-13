Τζένη Θεωνά: Η φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλίτσα, λίγες ημέρες πριν γεννήσει – «Ακόμα γιορτάζουμε»

Η Τζένη Θεωνά βρίσκεται στον τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης της και δεν μπορεί να κρύψει την χαρά της. Η αγαπημένη ηθοποιός και παρουσιάστρια και ο τραγουδιστής Δήμος Αναστασιάδης περιμένουν με ανυπομονησία να γίνουν ξανά γονείς και να χαρίσουν αδελφάκι στον γιο τους Αρίωνα.

Στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της, η Τζένη Θεωνά μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram μια φωτογραφία όπου ποζάρει με τη φουσκωμένη κοιλιά της.

«Ακόμα γιορτάζουμε αυτή την κοιλίτσα! Σας στέλνω πολλή αγάπη, φως και γέλια!», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.