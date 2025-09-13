Φωτιά στο εστιατόριο του Πάνου Ιωαννίδη στο κέντρο της Αθήνας 

Φωτιά ξέσπασε το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, σε χώρο γνωστού εστιατορίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, φωτιά στο εστιατόριο «Ovio» του γνωστού σεφ Πάνου Ιωαννίδη στην οδό Απόλλωνος, κινητοποίησε το μεσημέρι του Σαββάτου 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε χώρο εστιατορίου στην Αθήνα. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 13, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η φωτιά ξεκίνησε από τον χώρο της κουζίνας, ενώ 2 άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο και προκλήθηκαν υλικές ζημιές στον χώρο.

Μάλιστα, όπως ενημέρωσε η σελίδα του εστιατορίου μέσω των κοινωνικών δικτύων, «θα παραμείνει κλειστό σήμερα, λόγω τεχνικών προβλημάτων».