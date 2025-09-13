Φωτιά στο εστιατόριο του Πάνου Ιωαννίδη στο κέντρο της Αθήνας 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά στο εστιατόριο του Πάνου Ιωαννίδη στο κέντρο της Αθήνας 
Πηγή φωτογραφίας: instagram

Φωτιά ξέσπασε το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, σε χώρο γνωστού εστιατορίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, φωτιά στο εστιατόριο «Ovio» του γνωστού σεφ Πάνου Ιωαννίδη στην οδό Απόλλωνος, κινητοποίησε το μεσημέρι του Σαββάτου 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η φωτιά ξεκίνησε από τον χώρο της κουζίνας, ενώ 2 άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο και προκλήθηκαν υλικές ζημιές στον χώρο.

Μάλιστα, όπως ενημέρωσε η σελίδα του εστιατορίου μέσω των κοινωνικών δικτύων, «θα παραμείνει κλειστό σήμερα, λόγω τεχνικών προβλημάτων».

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Το καθημερινό συστατικό που την ανεβάζει – Δεν είναι το αλάτι

Ολόκληρα αυγά ή μόνο ασπράδια; Ποια έχουν περισσότερη πρωτεΐνη και είναι πιο υγιεινά

Κλειστά ακίνητα: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη λήψη των αποφάσεων της κυβέρνησης

Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τα Αναπτυξιακά Προγράμματα -Τι αναφέρει

Τεστ προσωπικότητας: Το παγώνι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τι είδος φίλου είστε

Τι σημαίνει η φράση «ταύρος εν υαλοπωλείω» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:14 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Σχοινούσα: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο Γιώργος Κωβαίος – Ήταν η ψυχή των πανηγυριών

Η Σχοινούσα πενθεί την απώλεια μιας από τις πιο αγαπητές και χαρακτηριστικές μορφές της. Ο Γιώ...
13:51 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Ρόδος: 64χρονος κατηγορείται πως προσπάθησε να ασελγήσει σε ανήλικες – Έδωσε 15 ευρώ σε 10χρονη για να τον ακολουθήσει στο «μουσείο»

Η υπόθεση ενός 64χρονου κατοίκου Ρόδου, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα γενετήσιων πράξεων ...
12:55 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

«Έχει γίνει πολλές φορές, δεν είναι μόνο η περίπτωσή μου» λέει ο αναπληρωτής καθηγητής που έστειλαν στην Τήλο ενώ διορίστηκε στη Λέρο 

«Έχει γίνει πολλές φορές αυτό το πράγμα» λέει σε δηλώσεις του ο αναπληρωτής καθηγητής από την ...
12:47 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Δικηγόροι οικογένειας Φύσσα για αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου: «Προσβάλλεται βάναυσα η συλλογική μνήμη της δημοκρατικής κοινωνίας»

Σε δήλωση σχετικά με την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου, ο οποίος έχει καταδικαστεί για δι...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος