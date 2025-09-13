ROUK ZOUK: Η Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει σε νέα ώρα

Το «ROUK ZOUK» είναι στα καλύτερά του και επιστρέφει για 9η σεζόν στον ΑΝΤ1!

Η μοναδική Ζέτα Μακρυπούλια, από την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, θα υποδέχεται σε νέα ώρα, στις 16:15, παίκτες όλων των ηλικιών που θα γράψουν τη δική τους ιστορία στο πιο αυθόρμητο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης.

Έξυπνες περιγραφές, απρόβλεπτες ατάκες, ζωηρή διάθεση, αλλά και μία παρουσιάστρια πιο κεφάτη από ποτέ θα πρωταγωνιστήσουν για άλλη μια χρονιά στο πλατό της πιο αγαπημένης συνήθειας μικρών και μεγάλων.

Και φέτος, η λίστα των «δοκιμασιών» μεγαλώνει με συναρπαστικά και super ανανεωμένα παιχνίδια, ενώ για πρώτη φορά οι τηλεθεατές μπορούν να συμμετέχουν στο «ROUK ZOUK» από το σπίτι.

Στο παιχνίδι PHONE HOME, ο παίκτης του πλατό καλείται να περιγράψει λέξεις στον τηλεθεατή. Για κάθε λέξη που βρίσκουν κερδίζουν και οι δύο, ο παίκτης πόντους και ο τηλεθεατής… χρήματα.

Στα παιχνίδια της 9η σεζόν προστίθενται και οι δοκιμασίες SPINΑΚΑΣ και ROUK STARS.

Η πρώτη είναι μία πρόκληση… σκίτσου. Ο κεντρικός παίκτης πρέπει να σκιτσάρει σε έναν πίνακα που περιστρέφεται, όσο αυτός ζωγραφίζει.

Στη δεύτερη, 4 παίκτες κάνουν μία μίνι… performance. Χορεύοντας και τραγουδώντας, πρέπει να υποδυθούν έναν καλλιτέχνη και ο συμπαίκτης τους να καταλάβει ποιον μιμούνται κάθε φορά.

Στο ROUK ZOUK με την Ζέτα Μακρυπούλια, μπορεί να έχουμε ακούσει πολλά και απολαυστικά, αλλά από την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 16:15 είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και να ζήσουμε ακόμα περισσότερα!

Δείτε το τρέιλερ