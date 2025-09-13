Φρίκη: Οικογένεια κατηγορείται για τη δολοφονία 48χρονου – Τεμάχισαν το πτώμα με αλυσοπρίονο

Αναστασία Αγγελάκη

διεθνή

police

Ένας πατέρας από το Νιου Τζέρσεϊ στις ΗΠΑ πυροβόλησε και σκότωσε έναν άνδρα και στη συνέχεια έβαλε τη σύζυγό του και τον γιο του να τεμαχίσουν το πτώμα με αλυσοπρίονο, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο Έβερτον Τόμας, 41 ετών, η Σέρι Πάρκερ, 41 ετών, και ο γιος τους ΝτεΣον Τόμας, 22 ετών, κατηγορούνται όλοι για τη συμμετοχή τους στη δολοφονία και τον φρικτό τεμαχισμό του Χάρολντ Μίλερ, 48 ετών, από το Ντέπφορντ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Εισαγγελέα της Κομητείας Κάμντεν.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ο Μίλερ έπαιζε χαρτιά στο σπίτι ενός φίλου του στο Κάμντεν τις πρώτες πρωινές ώρες της 12ης Ιουνίου. Αφού έφυγε από εκεί, σύμφωνα με την άρση απορρήτου, μπήκε στο σπίτι της οικογένειας Τόμας. Δεν είναι ξεκάθαρο πώς ή αν ο Μίλερ γνώριζε την οικογένεια Τόμας ούτε γιατί μπήκε στο σπίτι.

Πλάνα από κάμερα ασφαλείας έξω από την οικία στην Baird Boulevard έδειξαν τον Μίλερ να εισέρχεται στο σπίτι γύρω στις 11:30 π.μ., δηλαδή λίγο πριν ακουστεί ένας πυροβολισμός από μέσα, όπως ισχυρίζονται οι εισαγγελείς.

Από τότε τα ίχνη του Μίλερ χάθηκαν και στις 14 Ιουνίου δηλώθηκε ως αγνοούμενος.

Η οικογένεια κατηγορήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου για τη δολοφονία και τον διαμελισμό του 48χρονου Χάρολντ Μίλερ.
Γραφείο Εισαγγελέα της Κομητείας Κάμντεν του Νιου Τζέρσεϊ

Αγόρασαν αλυσοπρίονο για να τον τεμαχίσουν

Μετά τον φερόμενο πυροβολισμό, η Πάρκερ και ο ΝτεΣον αγόρασαν ένα αλυσοπρίονο, δοχεία, σακούλες σκουπιδιών και άλλα καθαριστικά είδη, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Άλλα πλάνα από κάμερες έδειξαν τον Έβερτον και τον γιο του να μεταφέρουν βαριές σακούλες σκουπιδιών σε κάδους σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο Κάμντεν.

Ένας μάρτυρας που έμενε στο ίδιο σπίτι με την οικογένεια είπε στους αστυνομικούς ότι ο ΝτεΣον του ομολόγησε πως ο πατέρας του ζήτησε βοήθεια για να «τεμαχίσει» ένα πτώμα, σύμφωνα με το Patch.

Για τρεις ημέρες μετά τη δολοφονία, ο Έβερτον εμπόδιζε τους άλλους ενοίκους του σπιτιού να μεταβούν στο υπόγειο, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.  Ο ίδιος μάρτυρας είπε ότι η Πάρκερ του είπε: «Μια γυναίκα πρέπει να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει» και ότι δεν σκόπευε να «δώσει τον άντρα της», σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Στις 20 Ιουνίου, η αστυνομία του Κάμντεν ερεύνησε το σπίτι, όπου βρήκε κηλίδες αίματος και τον Έβερτον να έχει στην κατοχή του ένα γεμάτο όπλο.

Την επόμενη μέρα, ο Έβερτον προσπάθησε να διαφύγει στον Καναδά, παρόλο που δεν είχε ακόμα κατηγορηθεί. Συνελήφθη τη Δευτέρα στο λιμάνι του Μπάφαλο, αφού είχε διασχίσει τα σύνορα με λεωφορείο. Όλα τα μέλη της οικογένειας κατηγορήθηκαν για τη δολοφονία του Μίλερ στις 5 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Το καθημερινό συστατικό που την ανεβάζει – Δεν είναι το αλάτι

Ολόκληρα αυγά ή μόνο ασπράδια; Ποια έχουν περισσότερη πρωτεΐνη και είναι πιο υγιεινά

Κλειστά ακίνητα: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη λήψη των αποφάσεων της κυβέρνησης

Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τα Αναπτυξιακά Προγράμματα -Τι αναφέρει

Τεστ προσωπικότητας: Το παγώνι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τι είδος φίλου είστε

Τι σημαίνει η φράση «ταύρος εν υαλοπωλείω» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:59 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Kωνσταντινούπολη: Προφυλακίσεις 48 υπόπτων για κατηγορίες διαφθοράς – Ανάμεσά τους και δήμαρχος της αντιπολίτευσης

Ένας εισαγγελέας στην Τουρκία διέταξε την προφυλάκιση 48 υπόπτων, συμπεριλαμβανομένου και του ...
13:03 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Τσάρλι Κερκ: Η στιγμή που η σύζυγός του καταρρέει πάνω στο φέρετρο – Βίντεο

Η Έρικα Κερκ, χήρα του Τσάρλι Κερκ, μοιράστηκε μια σειρά από συγκινητικές στιγμές, καθώς αποχα...
09:51 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Ρωσία: Στα 7,4 Ρίχτερ ο mega – σεισμός στην Καμτσάκα – Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι

Δεν υπάρχει κίνδυνος για την πρόκληση τσουνάμι, μετά τον σεισμό 7,4 βαθμών που έγινε σήμερα κο...
08:33 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Η χήρα του ορκίζεται ότι η αποστολή του συζύγου της θα συνεχιστεί – «Oι κραυγές θα αντηχούν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική ιαχή»

Μιλώντας για πρώτη φορά δημοσίως από τότε που ο σύζυγός της δολοφονήθηκε την περασμένη Τετάρτη...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος