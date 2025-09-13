Φρίκη: Οικογένεια κατηγορείται για τη δολοφονία 48χρονου – Τεμάχισαν το πτώμα με αλυσοπρίονο

Ένας πατέρας από το Νιου Τζέρσεϊ στις ΗΠΑ πυροβόλησε και σκότωσε έναν άνδρα και στη συνέχεια έβαλε τη σύζυγό του και τον γιο του να τεμαχίσουν το πτώμα με αλυσοπρίονο, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο Έβερτον Τόμας, 41 ετών, η Σέρι Πάρκερ, 41 ετών, και ο γιος τους ΝτεΣον Τόμας, 22 ετών, κατηγορούνται όλοι για τη συμμετοχή τους στη δολοφονία και τον φρικτό τεμαχισμό του Χάρολντ Μίλερ, 48 ετών, από το Ντέπφορντ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Εισαγγελέα της Κομητείας Κάμντεν.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ο Μίλερ έπαιζε χαρτιά στο σπίτι ενός φίλου του στο Κάμντεν τις πρώτες πρωινές ώρες της 12ης Ιουνίου. Αφού έφυγε από εκεί, σύμφωνα με την άρση απορρήτου, μπήκε στο σπίτι της οικογένειας Τόμας. Δεν είναι ξεκάθαρο πώς ή αν ο Μίλερ γνώριζε την οικογένεια Τόμας ούτε γιατί μπήκε στο σπίτι.

Πλάνα από κάμερα ασφαλείας έξω από την οικία στην Baird Boulevard έδειξαν τον Μίλερ να εισέρχεται στο σπίτι γύρω στις 11:30 π.μ., δηλαδή λίγο πριν ακουστεί ένας πυροβολισμός από μέσα, όπως ισχυρίζονται οι εισαγγελείς.

Από τότε τα ίχνη του Μίλερ χάθηκαν και στις 14 Ιουνίου δηλώθηκε ως αγνοούμενος.

Αγόρασαν αλυσοπρίονο για να τον τεμαχίσουν

Μετά τον φερόμενο πυροβολισμό, η Πάρκερ και ο ΝτεΣον αγόρασαν ένα αλυσοπρίονο, δοχεία, σακούλες σκουπιδιών και άλλα καθαριστικά είδη, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Άλλα πλάνα από κάμερες έδειξαν τον Έβερτον και τον γιο του να μεταφέρουν βαριές σακούλες σκουπιδιών σε κάδους σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο Κάμντεν.

Ένας μάρτυρας που έμενε στο ίδιο σπίτι με την οικογένεια είπε στους αστυνομικούς ότι ο ΝτεΣον του ομολόγησε πως ο πατέρας του ζήτησε βοήθεια για να «τεμαχίσει» ένα πτώμα, σύμφωνα με το Patch.

Για τρεις ημέρες μετά τη δολοφονία, ο Έβερτον εμπόδιζε τους άλλους ενοίκους του σπιτιού να μεταβούν στο υπόγειο, σύμφωνα με το ίδιο μέσο. Ο ίδιος μάρτυρας είπε ότι η Πάρκερ του είπε: «Μια γυναίκα πρέπει να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει» και ότι δεν σκόπευε να «δώσει τον άντρα της», σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Στις 20 Ιουνίου, η αστυνομία του Κάμντεν ερεύνησε το σπίτι, όπου βρήκε κηλίδες αίματος και τον Έβερτον να έχει στην κατοχή του ένα γεμάτο όπλο.

Την επόμενη μέρα, ο Έβερτον προσπάθησε να διαφύγει στον Καναδά, παρόλο που δεν είχε ακόμα κατηγορηθεί. Συνελήφθη τη Δευτέρα στο λιμάνι του Μπάφαλο, αφού είχε διασχίσει τα σύνορα με λεωφορείο. Όλα τα μέλη της οικογένειας κατηγορήθηκαν για τη δολοφονία του Μίλερ στις 5 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.