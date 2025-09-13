Μαρία Κορινθίου: Η εξομολόγηση για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε – «Με σόκαρε την πρώτη φορά που μου συνέβη»

Για τη σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη σε νεαρή ηλικία και πώς την αντιμετώπισε με θάρρος, παρά τις απειλές για την καριέρα της, μίλησε η Μαρία Κορινθίου, σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ!.

Πώς διαχειρίστηκες τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκες στο επαγγελματικό σου περιβάλλον;

Φυσικά με σόκαρε την πρώτη φορά που μου συνέβη. Για ένα κορίτσι στα 20 του δεν είναι και εύκολο. Αλλά γύριζα την πλάτη και συνέχιζα. Έχανα δουλειές, αλλά το ήξερα από τη στιγμή που το αντιμετώπιζα με την αλήθεια μου.

Αντέδρασες άμεσα στον άνθρωπο που σε παρενόχλησε;

Βέβαια. Σκέψου ένα κορίτσι 23 χρόνων που ήμουν τότε, ερχόμενη από την Αμερική, με όνειρα μετά τις σπουδές μου και μεγαλωμένη μέσα σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, να βλέπω τέτοιου είδους συμπεριφορές. Και παρ’ όλα αυτά, λέω «μπράβο μου», γιατί κάποια άλλα κορίτσια δεν έχουν τη δύναμη ούτε το θάρρος – και είναι φυσιολογικό αυτό σε μια τόσο ευαίσθητη ηλικία. Ήμουν πάρα πολύ ψύχραιμη, η καρδιά μου μόνο ήξερε πόσο δυνατά χτυπούσε εκείνη τη στιγμή. Αλλά είπα δυο κουβέντες σαν λέαινα και έφυγα. Με απειλές ότι από εδώ και στο εξής δεν θα κάνω τίποτα σε αυτό τον χώρο. Και η τελευταία μου ατάκα ήταν: «Αυτό θα το δούμε».

Όταν χάνεις την ψυχραιμία σου, γίνεσαι άλλος άνθρωπος;

Πάντα ήξερα ποια είμαι και τι θέλω. Αυτό με έκανε να στηρίζομαι γερά στα πόδια μου, σε όποια ηλικία και να ήμουν. Ήμουν κι ένα παιδί χαμηλών τόνων, αλλά πάντα έκρυβα πολλή φωτιά μέσα μου. Μπορεί να είμαι τέρας αυτοσυγκράτησης, αλλά το βλέμμα μου πετάει σπίθες και ο λόγος μου είναι τόσο στακάτος που ο άλλος αμέσως θα κολλήσει στον τοίχο. Αν όμως μου ανέβει η πίεση, θα τα κάψω όλα.