Μαρία Κορινθίου για Γιάννη Αϊβάζη: «Όταν αποφασίσαμε να χωρίσουμε δεν ήταν κάτι επιπόλαιο, δεν θα τοποθετηθώ για την προσωπική του ζωή»

Enikos Newsroom

lifestyle

Μαρία Κορινθίου
Φωτογραφία: Instagram/mariakorinthiou

Η Μαρία Κορινθίου και ο Γιάννης Αϊβάζης ήταν μαζί από το 2008. Την ίδια χρονιά η ηθοποιός έφερε στην ζωή τους την κόρη τους Ισμήνη, ενώ οι δύο καλλιτέχνες ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου τις 15 Σεπτεμβρίου του 2010. Τον Αύγουστο του 2024 έγινε γνωστή η απόφασή τους να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, έπειτα από 16 χρόνια κοινής πορείας.

Οι δυο τους μετά την ανακοίνωση του χωρισμού τους έχουν αποφασίσει να διατηρήσουν χαμηλούς τόνους στις προσωπικές τους ζωές. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούλιο η Μαρία Κορινθίου γνωστοποίησε τη νέα της σχέση, ενώ πρόσφατα μαθεύτηκε πως και ο Γιάννης Αϊβάζης έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να κάνει κάποιο σχόλιο ακόμα.

Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» και ρωτήθηκε για τον πρώην σύζυγό της και το γεγονός πως έχει προχωρήσει στην προσωπική του ζωή.

Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο καιρό, ο πρώην σύζυγός σου, Γιάννης Αϊβάζης, επίσης προχώρησε στην προσωπική του ζωή.

Και εδώ θα θέσω όρια. Με τον Γιάννη ήμασταν μαζί 17 χρόνια, τα οποία είναι πολύτιμο κομμάτι της ζωής μου και το κρατάω στην καρδιά μου. Φυσικά συμπεριλαμβάνεται και η κόρη μας, το Ισμηνάκι. Από εκεί και πέρα, όταν με τον Γιάννη αποφασίσαμε να χωρίσουμε δεν ήταν κάτι επιπόλαιο. Έγινε ύστερα από πολύ μεγάλη σκέψη και δεν συνέβη αυτό που όλοι θεωρούν, ότι «σκοτωθήκαμε». Καμία σχέση. Το γνωρίζετε ήδη έτσι κι αλλιώς. Και οι δυο μας λοιπόν προχωράμε και συνεχίζουμε τις ζωές μας. Αλλά σίγουρα δεν θα τοποθετηθώ για την προσωπική ζωή του Γιάννη. Είναι ένα κομμάτι για το οποίο, αν θέλει και όταν επιθυμεί, θα μιλήσει ο ίδιος.

Μεταξύ σας κουβεντιάσατε για τις νέες σας σχέσεις;

Με τον Γιάννη είμαστε σε μια κοινή γραμμή σε πέντε πράγματα. Μας ενώνει το παιδί μας και οφείλουμε να υπάρχει μεταξύ μας συνεννόηση. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό κομμάτι του καθενός, δεν εμπλέκεται ο ένας στον άλλο.

