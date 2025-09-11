Αντώνης Καλομοιράκης: «Έχω πέσει στα πατώματα, έχω στενοχωρηθεί και κλάψει πολύ»

Στην εφημερίδα «On Time» παραχώρησε συνέντευξη ο Αντώνης Καλομοιράκης. Ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από το «Καφέ της Χαράς», μεταξύ άλλων μίλησε και για τις δύσκολες στιγμές που έχει περάσει, τονίζοντας πως είναι άνθρωπος που πέφτει «στα πατώματα και ξανασηκώνομαι».

Ακόμα, αναφέρθηκε στην αγάπη που τρέφει για την μικρή οθόνη και εξήγησε τον λόγο που την θεωρεί «από τα πιο υπεύθυνα και σοβαρά πράγματα» που μπορεί να κάνει κανείς στη ζωή του.

Υπήρξε στιγμή που έπεσες στα πατώματα, απογοητεύτηκες, έκλαψες πολύ;

Φυσικά και έχω πέσει στα πατώματα και έχω στενοχωρηθεί και κλάψει πολύ.

Απ’ ότι έχω καταλάβει, είσαι άνθρωπος που ζεις, δηλαδή ό,τι κάνεις το ερωτεύεσαι.

Πάρα πολύ. Μόνο έτσι λειτουργώ. Πέφτω στα πατώματα και ξανασηκώνομαι. Έτσι ζω.

Τηλεοπτικά έχεις κλείσει κάτι;

Συζητάω κάτι, αλλά δεν μπορώ να το ανακοινώσω ακόμα. Η τηλεόραση, εκτός του ότι την αγαπώ πάρα πολύ, θεωρώ ότι είναι και από τα πιο υπεύθυνα και σοβαρά πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς στη ζωή του. Όταν μπαίνεις σε τόσα σπίτια την ίδια ώρα, έχεις τεράστια ευθύνη γι’ αυτό που θα παρακολουθήσει ο κόσμος.

