Πάνος Καλίδης – Λεάννα Μάρκογλου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τον λαμπερό γάμο τους

Enikos Newsroom

lifestyle

ΚΑΛΛΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ

Μοναδικές φωτογραφίες από όλη τη διαδικασία του γάμου της με τον Πάνο Καλίδη ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Λεάννα Μάρκογλου που, έπειτα από 20 χρόνια συμβίωσης και 3 παιδιά, ενώθηκε με τα «ιερά δεσμά» με τον δημοφιλή τραγουδιστή.

Πάνος Καλίδης – Λεάννα Μάρκογλου: Παντρεύτηκαν ύστερα από 20 χρόνια – Δείτε βίντεο

«Χθες ζήσαμε τη μαγικότερη στιγμή της ζωής μας…

Μετά από 20 χρόνια αγάπης, χαράς, δοκιμασιών, στιγμών που μας έδεσαν για πάντα, είπαμε το μεγάλο «ναι» δίπλα στα παιδάκια μας, που είναι το πιο όμορφο κομμάτι της ιστορίας μας.

Ο γάμος μας δεν ήταν απλώς μια γιορτή· ήταν η απόδειξη πως η αληθινή αγάπη αντέχει στον χρόνο, μεγαλώνει, δυναμώνει και χαμογελάει κάθε μέρα.

Αυτό που ξεκίνησε πριν 20 χρόνια σαν δύο ψυχές, χθες έγινε μια οικογένεια που υποσχέθηκε να συνεχίσει το ταξίδι της μαζί για πάντα.

Σε ευχαριστώ που είσαι το σπίτι μου, η αγάπη μου και η ζωή μου. Και ευχαριστώ τα παιδάκια μας που μας έκαναν την πιο όμορφη οικογένεια στον κόσμο.

Κουμπαρακια μας πλέον κ επίσημα οικογένεια..!! Σας αγαπάμε κ τιμή μας .. πάντα άξιοι!!» έγραψε η Λεάννα Μάρκογλου στην ανάρτησή της απευθυνόμενη τόσο στον σύζυγό της – πλέον – Πάνω Καλλίδη όσο και στους κουμπάρους τους, Τόνι Μαυρίδη και Εύα Καραμπατζάκη.

Δείτε φωτογραφίες

