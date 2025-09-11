Μπέσσυ Αργυράκη για τον γάμο της: «Αυτή η προσέγγιση με βοήθησε να διαχειρίζομαι τη ζήλια και να διατηρήσω γαλήνη»

Enikos Newsroom

lifestyle

Μπέσσυ Αργυράκη

Η Μπέσσυ Αργυράκη έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο. Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η αγαπημένη τραγουδίστρια μίλησε από καρδιάς για την προσωπική της ζωή και για τον ευτυχισμένο κοινό βίο με τον σύζυγο της.

Συγκίνησε η Μπέσσυ Αργυράκη: «Ήταν τρομερά δύσκολο, έχασα τον κόσμο μου»

Είστε παντρεμένη σαράντα χρόνια. Υπάρχει κάποιο μυστικό της επιτυχίας που σας κράτησε μαζί τόσο καιρό;

Το μυστικό είναι να φιλοσοφείς τα πράγματα και να υπάρχει κατανόηση και υποχώρηση όταν χρειάζεται. Με τα χρόνια μαθαίνει ο ένας τον άλλον, ξέρει τι να περιμένει και όλα καλμάρουν. Εγώ, από πάντα, θαύμαζα τον άντρα μου για τον χαρακτήρα, την ακεραιότητα, την επιστημοσύνη και την εντιμότητά του στο επάγγελμά του. Σαράντα χρόνια, ό,τι είπε, έκανε ή συμβούλεψε ήταν πάντα σωστό και αυτό με γεμίζει θαυμασμό απέναντί του.

Ως εντυπωσιακή γυναίκα, βιώσατε ποτέ στιγμές ζήλιας από τον σύζυγό σας;

Ο ίδιος δεν μου έδειξε ποτέ ιδιαίτερη ζήλια. Πιο πολύ ζήλευα εγώ, ειδικά στην αρχή, γιατί ήταν ένας κούκλος γυναικολόγος και ήξερα ότι πολλές γυναίκες τον έβλεπαν. Ότι πήγαιναν εκεί όλες και ο άντρας μου έβλεπε τον εσωτερικό τους κόσμο, αυτό με τρέλαινε στην ιδέα. Με τα χρόνια όμως κατάλαβα… και δεν ήταν ποτέ λόγος για τσακωμό.

Και πώς καταφέρατε να διατηρήσετε αυτή την ηρεμία στη σχέση σας;

Είμαι ένας ήρεμος άνθρωπος και φιλοσοφώ τα πράγματα. Στη ζωή μου συχνά χωρίζω νοερά τα συν και τα πλην σε κάθε κατάσταση. Όταν υπερτερούν τα συν, δεν μιλάω καθόλου και απλώς απολαμβάνω τα καλά. Αυτή η προσέγγιση με βοήθησε να διαχειρίζομαι τη ζήλια και να διατηρήσω τη γαλήνη στη σχέση μας.

