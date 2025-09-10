Πειραιάς: Πώς έγινε το τροχαίο με την πρόσκρουση του τραμ στο λεωφορείο – Οι μαρτυρίες και ο επιβάτης που ήταν και στη σύγκρουση στη Βούλα

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως, για το τροχαίο ατύχημα που συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου στον Πειραιά, όταν τραμ προσέκρουσε σε λεωφορείο, την ώρα που αποβίβαζε επιβάτες σε στάση, επί της οδού Μικράς Ασίας, στο ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη. Ο απολογισμός του συμβάντος είναι τουλάχιστον 31 τραυματίες, καθώς και υλικές ζημιές στα 2 οχήματα. Μαρτυρίες από τους επιβαίνοντες, περιγράφουν τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν, ενώ ανακοινώσεις εξέδωσαν η ΟΣΥ και η ΣΤΑΣΥ.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι από τη σύγκρουση υπάρχουν τουλάχιστον 31 άνθρωποι που τραυματίστηκαν ελαφρά, και είτε διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, είτε δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο και αποχώρησαν.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου βρίσκονται υπό διερεύνηση, ενώ καταθέσεις αναμένονται να ληφθούν και από τους 2 οδηγούς. Ο οδηγός του τραμ θα κληθεί και από τον εισαγγελέα Πειραιά, ώστε να δώσει εξηγήσεις για το τι ακριβώς συνέβη.

Για μια σφοδρή σύγκρουση κάνουν λόγο οι επιβάτες

«Δεν πρόλαβε να κλείσει η πόρτα από την στάση και ήρθε απο πίσω με φόρα το τραμ. Τραντάχτηκα, κάποιοι έπεσαν κάτω. Εγώ, ευτυχώς, δεν χτύπησα σοβαρά. Υπήρχαν και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, με τους περισσότερους να έχουν θέμα με τον αυχένα τους» είπε μια από τους επιβάτες του λεωφορείου, μιλώντας στο Star.

Παράλληλα, όπως μετέδωσε το Mega, σύμφωνα με μαρτυρία από έναν επιβάτη του τραμ, ο ίδιος, ήταν και στο τροχαίο που σημειώθηκε πρόσφατα με τα δύο λεωφορεία που συγκρούστηκαν στη Βούλα. Άλλοι επιβάτες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έκαναν λόγο για μια σφοδρή σύγκρουση, καθώς και για ένα πολύ απότομο φρενάρισμα, ενώ όπως ακόμη ανέφεραν, οι διασώστες έβγαζαν από το λεωφορείο ηλικιωμένους με φορείο.

Σημειώνεται ότι οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός του τραμ είπε στους αστυνομικούς ότι αισθάνθηκε μία σκοτοδίνη. Εξάλλου, σε ανακοίνωση που εξέδωσε και η ΣΤΑΣΥ αναφέρει ότι «σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τα λεγόμενα του οδηγού του τραμ, ο οδηγός ένιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του δρομολογίου και προσέκρουσε στο αστικό λεωφορείο».

Οι οδηγοί των οχημάτων ανάμεσα στους τραυματίες – Ένα ανήλικο παιδί στο νοσοκομείο

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και οι 2 οδηγοί των οχημάτων που συγκρούστηκαν.

Άτυπη ενημέρωση αναφέρει ότι το ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκε σε μόλις 5 λεπτά από τη λήψη της κλήσης. Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 16 Διασώστες και ένας Ιατρός με 2 Μοτοσυκλέτες της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης και 7 ασθενοφόρα (εκ των οποίων 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα).

Σημειώνεται ότι οι περισσότεροι από τους τραυματίες αφορούν επιβάτες του λεωφορείου, που εκτελούσε το δρομολόγιο με αριθμό 040, από το Σύνταγμα προς τον Πειραιά.

Όσον αφορά τις διακομιδές των τραυματιών στα νοσοκομεία, προληπτικά, 16 ελαφρά τραυματίες διακομίσθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», 6 στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ» και 1 ανήλικο Παιδί στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Τέλος, σημειώνεται ότι από τους 23 τραυματίες, ο ένας είναι με καρδιολογικά προβλήματα, ενώ ένας άλλος φέρει κάταγμα. Όλοι τους είναι σε καλή κατάσταση χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους, ωστόσο βρίσκονται σε σοκ.

Η ανακοίνωση της ΟΣΥ για το τροχαίο

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε η ΟΣΥ ΑΕ, αναφέροντας: «σχετικά με το συμβάν επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά κατά το οποίο τραμ προσέκρουσε σε σταθμευμένο λεωφορείο την ώρα που αποβίβαζε επιβάτες σε στάση, ενημερώνει ότι παρακολουθεί το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έχει κληθεί η αστυνομία και το ΕΚΑΒ».

Ο ΟΣΥ θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση για το συμβάν.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η ΣΤΑΣΥ

«Σας ενημερώνουμε, πως στις 18:30 σήμερα Τετάρτη 10/09, όχημα του Τραμ συγκρούστηκε με σταματημένο αστικό λεωφορείο επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβατών, καθώς και των οδηγών των 2 οχημάτων. Στο σημείο έχουν κληθεί και επιχειρούν η Τροχαία και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τα λεγόμενα του οδηγού του Τραμ, ο οδηγός ένοιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του δρομολογίου και προσέκρουσε στο αστικό λεωφορείο. Πριν τη σύγκρουση, τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης του συρμού και περιόρισε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Η βάρδια του οδηγού είχε ξεκινήσει στις 4 σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το βαρδιολόγιο της ΣΤΑ.ΣΥ, ο εν λόγω οδηγός το περασμένο Σαββατοκύριακο δεν εργαζόταν, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη πραγματοποίησε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 8ωρη βάρδια. Ο εμπλεκόμενος στο ατύχημα οδηγός του Τραμ, εργάζεται στη ΣΤΑ.ΣΥ από το 2005 και υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, σε ετήσιο ιατρικό έλεγχο, χωρίς να προκύψει κάποιο πρόβλημα.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ “Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά” διεξάγεται προσωρινά στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ.

Η ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν, παρακολουθεί την πορεία της υγείας των τραυματιών και ζητά συγνώμη από το επιβατικό κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που έχει προκληθεί».

