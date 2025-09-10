Θανατηφόρο τροχαίο στο Ρέθυμνο: Νεκρός 57χρονος άνδρας έπειτα από ανατροπή του οχήματός του

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θανατηφόρο τροχαίο στο Ρέθυμνο: Νεκρός 57χρονος άνδρας έπειτα από ανατροπή του οχήματός του
Φωτογραφία Αρχείου

Νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Ρέθυμνο της Κρήτης, με θύμα έναν 57χρονο αλλοδαπό άνδρα.

Ο άτυχος οδηγός κινούνταν με το αυτοκίνητό του όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε εκτός δρόμου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο περιστατικό δεν ενεπλάκη άλλο όχημα.

Το περιστατικό έγινε το απόγευμα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, κοντά στο Σπήλι Ρεθύμνου. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική, με τρία οχήματα και έξι άνδρες, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον οδηγό από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο.

Ο 57χρονος παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

