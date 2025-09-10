Αλεξάνδρα Σδούκου: Οι φοροελαφρύνσεις θα οδηγήσουν στην ουσιαστική ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων

πολιτική

Αλεξάνδρα Σδούκου

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στην εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού OPEN «Ώρα Ελλάδος», τοποθετήθηκε εκτενώς για τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, τη στρατηγική που ακολουθεί απέναντι στην ακρίβεια και την τακτική της αντιπολίτευσης.

Αλεξάνδρα Σδούκου: Στόχος των μεταρρυθμίσεων το ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία

Σε απάντησή της σε σχέση με τη μείωση του ΦΠΑ και τα αποτελέσματα που θα είχε, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση μέσα στον συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο που έχει, ενδιαφέρεται για την υψηλή αποτελεσματικότητα των μέτρων, για να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ για τους πολίτες. Τόνισε πως «σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, μόνο το 19% μιας τέτοιας μείωσης μεταφέρεται στον καταναλωτή», κάτι που έχει αποδειχθεί και από την εμπειρία άλλων χωρών, όπως η Ισπανία.

Στη συνέχεια, η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι η κυβερνητική στρατηγική είναι ξεκάθαρη και στοχεύει στην ενίσχυση των πραγματικών εισοδημάτων: «Δίνουμε τα λεφτά αυτά, με τέτοιο τρόπο που να φτάνουν απευθείας στους πολίτες και να έχουν άμεσα υψηλότερα εισοδήματα. Στόχος μας είναι οι φοροελαφρύνσεις να οδηγήσουν στην ουσιαστική ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η μάχη κατά της ακρίβειας είναι πρώτη προτεραιότητα, με εντατικούς ελέγχους και επιβολή προστίμων για την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας.

Ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για «λαϊκισμό και αμηχανία» ρωτώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης: «Έχουν την εντύπωση ότι πλέον μπορούν να πείσουν τους Έλληνες πολίτες συνεχίζοντας με αυτόν τον λαϊκισμό; Η αντιπολίτευση ζητά να μειώνονται οι φόροι και ταυτόχρονα να αυξάνονται οι δαπάνες, χωρίς να εξηγεί από πού θα βρεθούν οι πόροι. Τα έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Θα περίμενα να έχετε μια σοβαρότητα». Σημείωσε δε, πως απουσιάζουν σοβαρές και ολοκληρωμένες προτάσεις. «Εμείς δίνουμε ευκαιρίες σε νέους, οικογένειες και εργαζόμενους, με μια πολιτική που επιστρέφει στην κοινωνία το μέρισμα της ανάπτυξης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, η εκπρόσωπος Τύπου τόνισε ότι «η κυβέρνηση δεν πανηγυρίζει για όσα έχει κάνει, ούτε για όσα ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ». Στόχος μας», συμπλήρωσε, «είναι με την συνετή οικονομική πολιτική που ακολουθούμε, να μπορούμε να επιστρέφουμε χρήματα στους πολίτες και να μη θέτουμε σε κίνδυνο τα δημοσιονομικά της χώρας».

