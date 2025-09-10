Ρέθυμνο: Πατέρας, μητέρα, γιος και ανιψιός εμπλέκονται στην εγκληματική οργάνωση για τις ζωοκλοπές

«Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος». Με αυτή τη φράση στο προφίλ του εμφανιζόταν ένας 24χρονος από ορεινό χωριό του Ηρακλείου, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που κατηγορείται για σειρά ζωοκλοπών. Στον βασικό πυρήνα του κυκλώματος τα στελέχη της Ασφάλειας Ρεθύμνου τοποθετούν στενούς συγγενείς του 24χρονου, μαζί με δύο άνδρες από το Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα cretalive.gr, ήδη στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται η μητέρα του 24χρονου, η οποία συνελήφθη τα ξημερώματα σε έφοδο που έγινε στο σπίτι της οικογένειας, ενώ έχουν συλληφθεί και οι δύο Κρητικοί από το Ρέθυμνο. Εντάλματα έχουν εκδοθεί και για τον 52χρονο πατέρα του 24χρονου, καθώς και για έναν ξάδερφό του.

Οι αρχές θεωρούν ότι στον βασικό κορμό της οργάνωσης συμμετείχαν έξι άτομα: μητέρα, πατέρας, γιος, ανιψιός και οι δύο Ρεθυμνιώτες, με τον έναν μάλιστα να έχει συγγενική σχέση με τον 52χρονο. Σύμφωνα με την Ασφάλεια Ρεθύμνου, οι δύο τελευταίοι θεωρούνται τα «κεφάλια» του κυκλώματος. Παράλληλα, στο κάδρο μπαίνει και ένα ακόμη πρόσωπο, που δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί, αλλά η παρουσία του προκύπτει, όπως αναφέρουν ανακριτικές πηγές, από ειδικές δικονομικές διαδικασίες.

Έρευνες σε όλη την Κρήτη

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των τριών που διαφεύγουν της σύλληψης έχουν επεκταθεί και στο Λασίθι, καθώς εκτιμάται ότι εκεί διαθέτουν επαφές που θα μπορούσαν να τους προσφέρουν ασφαλές «καταφύγιο» μέχρι να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε συντονισμένες επιχειρήσεις στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, συλλαμβάνοντας τους εμπλεκόμενους στον ύπνο. Για τη σύλληψη της μητέρας, μάλιστα, υπάρχει αναφορά ότι συγγενικό της πρόσωπο τηλεφώνησε στο «100» καταγγέλλοντας πως «κουκουλοφόροι την απήγαγαν μέσα από το σπίτι της». Ωστόσο, σύζυγος και γιος δεν εντοπίστηκαν, καθώς φαίνεται ότι έλειπαν την ώρα της επιχείρησης. Αστυνομικές πηγές σημειώνουν ότι έπειτα από πρόσφατα περιστατικά με τις αρχές, η οικογένεια είχε αλλάξει συνήθειες και προτιμούσε να διανυκτερεύει αλλού.

Πέρα από την κεντρική ομάδα των «7», στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 16 άτομα. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν υποστηρικτικό ρόλο, διευκολύνοντας τη δράση των πρωταγωνιστών. Ενδεικτικό είναι περιστατικό που καταγράφεται στη δικογραφία και σημειώθηκε το καλοκαίρι στα «Ακόλλητα», πάνω από τα Βορίζια, όπου κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου προέκυψαν εντάσεις και προπηλακισμοί.

Η οργάνωση φέρεται να ευθύνεται για τρεις μεγάλες ζωοκλοπές την περίοδο 2023-2025, με περισσότερα από 350 ζώα να έχουν κλαπεί. Οι δύο υποθέσεις καταγράφηκαν μέσα στο 2023 και η τρίτη το 2025. Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, στον έναν από τους δύο Ρεθυμνιώτες αποδίδεται ότι στην περίπτωση της κλοπής των 200 ζώων ήταν εκείνος που παρείχε στις ομάδες τις πληροφορίες που χρειάζονταν για να δράσουν.

