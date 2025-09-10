Νέα αστυνομική επιχείρηση για εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη

Νέα μεγάλη επιχείρηση πραγματοποίησε η ΕΛ.ΑΣ. τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/9) στην Κρήτη, με στόχο την εξάρθρωση συμμορίας που λυμαίνεται περιοχές της ενδοχώρας, κυρίως στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, με ζωοκλοπές κι άλλου είδους παραβατικές συμπεριφορές.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, που τελείται υπό της εποπτεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ρεθύμνου, με τη συμμέτοχη και ειδικών δυνάμεων, έγιναν παράλληλες έρευνες σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο αλλά και Λασίθι.

Σύμφωνα με το Cretalive, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση, με την ΕΛ.ΑΣ. να επιδιώκει να «καθαρίσει» το τοπίο από άτομα σε βάρος των οποίων έχουν γίνει κατά καιρούς δεκάδες καταγγελίες αλλά και δικογραφίες για ζωοκλοπές αλλά και για σοβαρές αγροζημιές με ανεπιτήρητα ζώα, τραμπουκισμούς και απειλές.

Αφετηρία αποτέλεσαν τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων ως εμπλεκόμενα σε εγκληματική οργάνωση. Πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν ότι κάποια από τα εντάλματα έχουν εκτελεστεί, με αντίστοιχες συλλήψεις, ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων ατόμων σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί εντάλματα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι.

Η δικογραφία της Ασφάλειας Ρεθύμνου αφορά σε 16 πρόσωπα που έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ για ακόμα δύο οι έρευνες βρίσκονται σε διαδικασία ταυτοποίησης.

 

 

 

