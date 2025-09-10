Στην Αθήνα το Final Four 2026 της EuroLeague

Στο ΟΑΚΑ θα διεξαχθεί το Final Four της Euroleague το 2026, όπως αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Το Final Four της EuroLeague θα επιστρέψει στην Αθήνα έπειτα από 19 χρόνια.

Πηγές του BasketNews αναφέρουν ότι ήταν η υψηλότερη προσφορά που υπέβαλε ευρωπαϊκή πόλη εδώ και χρόνια, με τα δικαιώματα φιλοξενίας να εκτιμώνται σε περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ.

Το Final Four της EuroLeague του 2026 έχει οριστεί για το τέταρτο Σαββατοκύριακο του Μαΐου, με τους ημιτελικούς να διεξάγονται την Παρασκευή 22 Μαΐου.

Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Μαΐου.

Η Αθήνα και το Βελιγράδι ήταν οι δύο τελευταίες υποψήφιες για τη διοργάνωση του Final Four της EuroLeague του 2026, με την Ελλάδα να εξασφαλίζει τελικά τα δικαιώματα φιλοξενίας.