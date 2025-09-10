Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Μαζί στον γάμο του Πάνου Καλίδη και της Λεάννας Μάρκογλου – Η κοινή φωτογραφία

Ο Πάνος Καλίδης και η Λεάννα Μάρκογλου το βράδυ της Τρίτης (9/9) ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας, έπειτα από είκοσι χρόνια κοινής ζωής. Δίπλα τους είχαν αγαπημένα τους πρόσωπα, τα οποία παρακολούθησαν συγκινημένα το ζευγάρι να ενώνεται με τα ιερά δεσμά του γάμου. Φυσικά, στο Μυστήριο βρέθηκαν και άνθρωποι της εγχώριας showbiz, οι οποίοι είναι καλοί φίλοι με τους νεόνυμφους.

Ανάμεσά τους ήταν και η Μαρία Αντωνά με τον Γιώργο Λιάγκα, οι οποίοι είναι μαζί πάνω από ένα χρόνο. Υπενθυμίζεται ότι μία από τις πρώτες κοινές εμφανίσεις τους ήταν με τον Πάνο Καλίδη και την Λεάννα Μάρκογλου, σε γνωστό εστιατόριο της παραλιακής.

Η ραδιοφωνική παραγωγός στον γάμο των καλών της φίλων επέλεξε να βάλει ένα μίνι μαύρο φόρεμα, ενώ ο παρουσιαστής ένα λευκό παντελόνι με ένα σκούρο μπλε πουκάμισο.

Στο Μυστήριο βρέθηκε και ο Χάρης Σιανίδης, ο οποίος ανέβασε και μία φωτογραφία με τα δύο ζευγάρια, στο προφίλ του στο Instagram.

Στο στιγμιότυπο, το οποίο έχει τραβηχτεί στη δεξίωση που ακολούθησε, ο Γιώργος Λιάγκας, η Μαρία Αντωνά, ο Πάνος Καλίδης, η Λεάννα Μάρκογλου και ο Χάρης Σιανίδης ποζάρουν χαμογελαστοί.

«Να ζήσετε αγαπημένοι μου. Είκοσι χρόνια και συνεχίζετε. Και στα δικά μας οι ανύπαντροι», έχε γράψει στη λεζάντα της δημοσίευσής του ο επιτυχημένος PR-man.