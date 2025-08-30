Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Η πρώτη κοινή φωτογραφία στο Instagram είναι γεγονός – Το στιγμιότυπο από την Μύκονο

Μπορεί ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά να είναι πάνω από ένα χρόνο πλέον μαζί, ωστόσο ούτε ο ένας ούτε ο άλλος είχαν δημοσιεύσει κάποια κοινή τους φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρ’ όλα αυτά νωρίς το βράδυ του Σαββάτου (30/8), ο Λάκης Γαβαλάς ανέβασε στο προφίλ του στο Instagram το πρώτο στιγμιότυπο, στο οποίο βλέπουμε το γνωστό ζευγάρι να ποζάρει μαζί.

Στην φωτογραφία, η οποία τραβήχτηκε στην Μύκονο, απεικονίζεται ο παρουσιαστής μαζί με την ραδιοφωνική παραγωγό και τον σχεδιαστή μόδας, να ποζάρουν χαμογελαστοί.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Instagram story του Λάκη Γαβαλά, αναδημοσίευσε η Μαρία Αντωνά.

Η ραδιοφωνική παραγωγός, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό «ΟΚ!», μιλώντας για την σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα, είχε αναφέρει πως: «Ένιωσα από την αρχή κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό ώστε να μπω στη διαδικασία να βρεθώ ύστερα από χρόνια σε μια καινούρια σχέση. Αν και σε κάποιους μπορεί να φαίνεται απρόσιτος, είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Ευαίσθητος. Συναισθηματικός.

Έχει και εκείνος μια πλευρά που δεν βγάζει προς τα έξω. Η τηλεοπτική του εικόνα είναι διαφορετική και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα μέρος της επιτυχίας του. Ο Γιώργος δεν παρουσιάζει απλά θέματα, διαμορφώνει άποψη, επηρεάζει. Όλοι σχολιάζουν μετά αυτό που είπε. Είναι δύσκολο να το κάνεις και μετά να δέχεσαι τις αντιδράσεις, που μπορεί να είναι και αρνητικές».