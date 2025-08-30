Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Η πρώτη κοινή φωτογραφία στο Instagram είναι γεγονός – Το στιγμιότυπο από την Μύκονο

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γιώργος Λιάγκας Μαρία Αντωνά

Μπορεί ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά να είναι πάνω από ένα χρόνο πλέον μαζί, ωστόσο ούτε ο ένας ούτε ο άλλος είχαν δημοσιεύσει κάποια κοινή τους φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρ’ όλα αυτά νωρίς το βράδυ του Σαββάτου (30/8), ο Λάκης Γαβαλάς ανέβασε στο προφίλ του στο Instagram το πρώτο στιγμιότυπο, στο οποίο βλέπουμε το γνωστό ζευγάρι να ποζάρει μαζί.

Στην φωτογραφία, η οποία τραβήχτηκε στην Μύκονο, απεικονίζεται ο παρουσιαστής μαζί με την ραδιοφωνική παραγωγό και τον σχεδιαστή μόδας, να ποζάρουν χαμογελαστοί.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Instagram story του Λάκη Γαβαλά, αναδημοσίευσε η Μαρία Αντωνά.

Μαρία Αντωνά Λάκης Γαβαλάς Γιώργος Λιάγκας
Φωτογραφία: Instagram/lakis.gavalas

Η ραδιοφωνική παραγωγός, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό «ΟΚ!», μιλώντας για την σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα, είχε αναφέρει πως: «Ένιωσα από την αρχή κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό ώστε να μπω στη διαδικασία να βρεθώ ύστερα από χρόνια σε μια καινούρια σχέση. Αν και σε κάποιους μπορεί να φαίνεται απρόσιτος, είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Ευαίσθητος. Συναισθηματικός.

Έχει και εκείνος μια πλευρά που δεν βγάζει προς τα έξω. Η τηλεοπτική του εικόνα είναι διαφορετική και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα μέρος της επιτυχίας του. Ο Γιώργος δεν παρουσιάζει απλά θέματα, διαμορφώνει άποψη, επηρεάζει. Όλοι σχολιάζουν μετά αυτό που είπε. Είναι δύσκολο να το κάνεις και μετά να δέχεσαι τις αντιδράσεις, που μπορεί να είναι και αρνητικές».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ μετά τα 50: Τα πιο συχνά προβλήματα και πώς να τα λύσετε για αξέχαστες στιγμές

Τα «Cat Eye» νύχια σε ουδέτερους τόνους της Vanessa Hudgens θα γίνει το απόλυτο φθινοπωρινό τρεντ – Δείτε video

ΙΕΛΚΑ: Πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο 2025 στο +1,59% – Οι τιμές των σχολικών

Σε τροχιά ανάκαμψης οι διακοπές των Ελλήνων- Τα στοιχεία για την κίνηση φέτος

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3

Hellen Schweizer: Η γυναίκα που ισχυρίζεται ότι είναι «αληθινό βαμπίρ» αποκαλύπτει τι τρώει
περισσότερα
21:16 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Ελένη Χατζίδου: «Τελικά τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται…» – Η εξομολόγηση για το φετινό καλοκαίρι

Μία προσωπική εξομολόγηση θέλησε να κάνει η Ελένη Χατζίδου στο προφίλ που διατηρεί στο Instagr...
20:20 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Άννα Βίσση – Αντώνης Ρέμος – Χρήστος Μάστορας: «Η σκηνή κατέρρευσε λόγω αιφνίδιων εντονότατων ανέμων» – Η επίσημη ανακοίνωση για την ματαίωση της συναυλίας τους στα Ιωάννινα

Μία κοινή συναυλία στην πλατεία Μαβίλη στα Ιωάννινα ήταν προγραμματισμένο να δώσουν σήμερα (30...
20:03 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Λίλιαν Αρχοντή: «Χωρίσαμε στην αρχή της εγκυμοσύνης μου, έζησα έναν πολύ γλυκό εφιάλτη»

Συνέντευξη στην «ON Time» έδωσε η Λίλιαν Αρχοντή, η οποία έγινε ευρέως γνωστή τις σεζόν 1998-2...
19:29 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Οι φωτογραφίες με τα άγρια ζώα από το ταξίδι της στην Αφρική – «Αυτό που θα θυμάμαι πάντα…»

Στην Αφρική βρέθηκαν η Ιζαμπέλλα Φούλοπ και ο Γιώργος Δερβίσης για το ταξίδι του μέλιτός τους....
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix