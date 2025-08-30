Ελένη Χατζίδου: «Τελικά τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται…» – Η εξομολόγηση για το φετινό καλοκαίρι

Μία προσωπική εξομολόγηση θέλησε να κάνει η Ελένη Χατζίδου στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram, το απόγευμα του Σαββάτου (30/8). Η αγαπημένη τραγουδίστρια και παρουσιάστρια, με ένα βίντεο που δημοσίευσε με την μορφή του story, αποκάλυψε πως δεν έχει περάσει ένα εύκολο καλοκαίρι, ωστόσο δεν έδωσε παραπάνω λεπτομέρειες, παρ’ ότι δήλωσε πρόθυμη να το κάνει κάποια στιγμή.

Ακόμα, η Ελένη Χατζίδου αναφέρθηκε στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει με τον αυχένα της, ενώ στο βίντεο την βλέπουμε να φοράει το ειδικό μαξιλαράκι που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει για να ξεκουραστεί, στη διάρκεια ταξιδιών.

Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια είπε ότι: «Κάποια στιγμή θέλω και πρέπει να σας μιλήσω για όλα αυτά που έχουμε περάσει αυτό το καλοκαίρι. Τελικά τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Από την άλλη, να σε κουράσω ενώ είσαι διακοπές και να σε βαρύνω λέγοντάς σου αυτά που περνάω εγώ; Όχι! Δες τα ωραία μου, τα καλά μου, τα τρελά μου και άσε τα άλλα».

Συνεχίζοντας εξήγησε πως: «Προς το παρόν έχω αυχενικό τρελό, ακόμα και στο αμάξι είμαι με αυτό που βάζω στο αεροπλάνο, για να μπορώ να κυκλοφορώ. Κάποια στιγμή θα σου κάνω ένα βίντεο να στα πω όλα. Τα φιλιά μου τώρα».

Επίσης, έγραψε στο Instagram story της: «Κάποια στιγμή να μιλήσουμε για το τι περάσαμε οικογενειακώς αυτό το καλοκαίρι… Πραγματικά μας πήγε “τρένο”… Και συνεχίζει…».

