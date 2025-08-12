Ελένη Χατζίδου: «Για να μην κουράζεστε κάποιοι…» – Η αντίδρασή της στα σχόλια για την πεθερά της

Τις Μαλδίβες επέλεξαν για να περάσουν ένα μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών, η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου. Μαζί τους φυσικά είναι η κόρη τους, Μελίτα, αλλά και η μητέρα και ο αδελφός του παρουσιαστή. Η τραγουδίστρια και οικοδέσποινα της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του STAR, έχει μοιραστεί διάφορα στιγμιότυπα από το ταξίδι τους, με τους ακολούθους της στο Instagram.

Σε ορισμένες από τις αναρτήσεις της Ελένης Χατζίδου, κάποιοι χρήστες της πλατφόρμας φαίνεται πως κατηγόρησαν το ζευγάρι ότι πήρε την μητέρα του Ετεοκλή Παύλου μαζί του, για να φροντίζει την μικρή Μελίτα και όχι για να κάνει διακοπές και εκείνη.

Η παρουσιάστρια δεν θέλησε να αφήσει αναπάντητα αυτά τα κακοπροαίρετα σχόλια και πριν από λίγες ώρες δημοσίευσε ένα χιουμοριστικό βίντεο στο Instagram.

Στο βίντεο η Ελένη Χατζίδου αναφέρεται αρχικά στο σχόλιο που της κάνουν: «”Παίρνεις την πεθερά σου στα ταξίδια για να σου κρατάει το παιδί”, λένε». Στη συνέχεια βλέπουμε ποια είναι η πραγματικότητα και το πόσο πολύ η μητέρα του Ετεοκλή Παύλου απολαμβάνει τις διακοπές της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η παρουσιάστρια έχει γράψει: «Για να μην κουράζεστε κάποιοι στα σχόλια: Το βίντεο είναι χιουμοριστικό (γιατί μας τα κάνατε τσουρέκια λιγάκι).

Όχι, δεν την “κουβαλάω” για babysitting. Είμαστε μαζί γιατί είναι απίστευτος άνθρωπος, σπάνια παρέα και γιατί… την αγαπάμε! Κι αν αναρωτιέστε, είναι και ηθοποιάρα — το βίντεο έγινε με απόλυτη γνώση και μπόλικο γέλιο backstage.

Οπότε, λιγότερο δράμα, περισσότερα κοκτέιλ. Η αλήθεια; Η πεθερά μου είναι θησαυρός. Πάνω απ’ όλα μας χαρίζει την παρέα της, την αγάπη της και τις ιστορίες της. Κι αν χρειαστεί φυσικά βοηθάει και στα πρακτικά — αλλά πρώτα απ’ όλα είναι οικογένεια!!! Γιατί η ζωή είναι πιο ωραία όταν τη μοιράζεσαι με ανθρώπους που αγαπάς».

