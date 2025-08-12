Ολυμπία Χοψονίδου – Βασίλης Σπανούλης: Η βραδινή έξοδος και η τρυφερή φωτογραφία

Βασίλης Σπανούλης Ολυμπία Χοψονίδου
Πηγή: Instagram/olympiachop

Η Ολυμπία Χοψονίδου και ο Βασίλης Σπανούλης είναι μαζί σχεδόν 20 χρόνια και έχουν δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια. Το μοντέλο και ο μπασκετμπολίστας ερωτεύτηκαν το 2007 και παντρεύτηκαν το 2009. Στη διάρκεια της κοινής τους ζωής έχουν αποκτήσει 6 παιδιά: τον 15 ετών Θανάση, τον 13χρονο Βασίλη, τον 12 ετών Δημήτρη, την 10χρονη Αιμιλία, την 8 ετών Αναστασία και την 5χρονη Αλεξάνδρα.

Παρ’ ότι είναι ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια της εγχώριας showbiz, η Ολυμπία Χοψονίδου και ο Βασίλης Σπανούλης έχουν επιλέξει να προστατέψουν την προσωπική τους ζωή. Μάλιστα, σπάνια θα δούμε φωτογραφίες της οικογένειάς τους, ενώ και οι αναρτήσεις τους στο Instagram είναι προσεκτικές.

Το βράδυ της Δευτέρας (11/8) το ζευγάρι βγήκε για φαγητό μαζί με καλούς του φίλους, και η Ολυμπία Χοψονίδου δημοσίευσε ορισμένες φωτογραφίες από την έξοδό τους.

Μεταξύ άλλων, το μοντέλο ανήρτησε σε Instagram story της και μία selfie φωτογραφία στην οποία την βλέπουμε να ποζάρει με τον Βασίλη Σπανούλη.

Στη δημοσίευσή της πρόσθεσε και μία καρδιά, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αγάπη της για τον επί 18 χρόνια συνοδοιπόρο της και πατέρα των 6 παιδιών της.

