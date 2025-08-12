Μαρία Μπεκατώρου: Η απρόσμενη συνάντηση στην Κεφαλονιά – «Δεν βρήκες εμένα στο νησί μας αλλά τον γιο μου»

Μία απρόσμενη συνάντηση είχε στην Κεφαλονιά, όπου συνεχίζει τις διακοπές της μετά την Μύκονο, η Μαρία Μπεκατώρου.

Η παρουσιάστρια στον τόπο καταγωγής της συνάντησε πρώτη φορά τον γιο γνωστού δημοσιογράφου του ΑΝΤ1 και συγκεκριμένα του Πρωινού.

Ο Τάσος Τεργιάκης, δημοσιογράφος στο Πρωινό, ανέβασε ένα στιγμιότυπο από τη συνάντηση του γιου του με την Μαρία Μπεκατώρου στα social media, γράφοντας με χιούμορ:

«Μαρία Μπεκατώρου δεν βρήκες εμένα στο νησί μας αλλά συνάντησες τον γιο μου @_tergiakis… Καλά μπάνια!!!».