Φωτιά στη Ζάκυνθο: Απανωτά μηνύματα από το 112 – Εκκενώνονται οι οικισμοί Κερί και Αγαλά

Νέο μήνυμα από το 112 εστάλη σε κατοίκους στη Ζάκυνθο, εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα (12/08) το πρωί, σε δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κερί απομακρυνθείτε προς Ζάκυνθο», αναφέρεται σχετικά.

Μόλις λίγα λεπτά αργότερα, εστάλη ακόμα ένα μήνυμα για την εκκένωση του οικισμού Αγαλά.