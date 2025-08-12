Φωτιά στη Ζάκυνθο: Απανωτά μηνύματα από το 112 – Εκκενώνονται οι οικισμοί Κερί και Αγαλά

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά πυροσβεστική

Νέο μήνυμα από το 112 εστάλη σε κατοίκους στη Ζάκυνθο, εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα (12/08) το πρωί, σε δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κερί απομακρυνθείτε προς Ζάκυνθο», αναφέρεται σχετικά.

Μόλις λίγα λεπτά αργότερα, εστάλη ακόμα ένα μήνυμα για την εκκένωση του οικισμού Αγαλά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
10:29 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Άρτα: Εκκενώνεται ο οικισμός Αμμότοπος – Μήνυμα από το 112

Φωτιά έχει ξεσπάσει και στην Άρτα. Πριν από λίγο εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 ώστε...
10:00 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Αγρίνιο: Άγριο ξύλο σε πανηγύρι όπου τραγουδούσε η Γωγώ Τσαμπά – Δείτε βίντεο

Σκηνές Φαρ Ουέστ εκτυλίχθηκαν σε πανηγύρι σε χωριό του Αγρινίου, όπου τραγουδούσε η Γωγώ Τσαμπ...
09:25 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Αχαΐα: Ναυαγοσώστρια έσωσε 60χρονη που παρασύρθηκε από τα ρεύματα στην παραλία των Αραχωβίτικων

Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλία των Αραχωβίτικων Αχαΐας, όταν μία 60χρονη γυναίκα παρασύρθη...
08:53 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Χανιά: Θαλάσσια χελώνα δάγκωσε λουόμενη στο Μαράθι – ΦΩΤΟ

Νέο περιστατικό δαγκώματος από θαλάσσια χελώνα καταγράφηκε το απόγευμα της Κυριακής (10/08) στ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια