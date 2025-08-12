Φωτιά στη Ζάκυνθο: Απανωτά μηνύματα από το 112 – Εκκενώνονται οι οικισμοί Κερί και Αγαλά

Νέο μήνυμα από το 112 εστάλη σε κατοίκους στη Ζάκυνθο, εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα (12/08) το πρωί, σε δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου.
«Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κερί απομακρυνθείτε προς Ζάκυνθο», αναφέρεται σχετικά.
Μόλις λίγα λεπτά αργότερα, εστάλη ακόμα ένα μήνυμα για την εκκένωση του οικισμού Αγαλά.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κοιλιωμένος της Περιφερειακής Ενότητας #Ζακύνθου
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αγαλά απομακρυνθείτε προς #Κοιλιωμένο και #Μαχαιράδο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki…
— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025