Κίνα: Αναστέλλει τους επιπλέον δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα για 90 ημέρες

Η Κίνα ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα αναστείλει για ακόμη 90 ημέρες τους επιπλέον δασμούς που είχε επιβάλει σε αμερικανικά προϊόντα, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Εμπορίου, μετά την υπογραφή από τον Ντόναλντ Τραμπ εκτελεστικού διατάγματος που επεκτείνει τη σχετική εμπορική ανακωχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Κίνα θα διατηρήσει τον φόρο δασμού στο 10% για τα αμερικανικά προϊόντα, ενώ δεσμεύεται να λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσει τα μη δασμολογικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα αμερικανικά προϊόντα στην κινεζική αγορά.