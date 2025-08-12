Κίνα: Αναστέλλει τους επιπλέον δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα για 90 ημέρες

Enikos Newsroom

διεθνή

Δασμοί Τραμπ Κίνα ΗΠΑ
Φωτογραφία: Reuters

Η Κίνα ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα αναστείλει για ακόμη 90 ημέρες τους επιπλέον δασμούς που είχε επιβάλει σε αμερικανικά προϊόντα, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Εμπορίου, μετά την υπογραφή από τον Ντόναλντ Τραμπ εκτελεστικού διατάγματος που επεκτείνει τη σχετική εμπορική ανακωχή.

Ντόναλντ Τραμπ: Αναστέλλει για άλλες 90 ημέρες την επιβολή δασμών στις εισαγωγές από την Κίνα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Κίνα θα διατηρήσει τον φόρο δασμού στο 10% για τα αμερικανικά προϊόντα, ενώ δεσμεύεται να λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσει τα μη δασμολογικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα αμερικανικά προϊόντα στην κινεζική αγορά.

