Στέφανος Τσιτσιπάς: Ήττα με ανατροπή από τον Bonzi και απίστευτο μπλακ άουτ στο Σινσινάτι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε νέα απογοητευτική ήττα στο Σινσινάτι, σε μια αναμέτρηση που διακόπηκε για μια ώρα εξαιτίας διακοπής ρεύματος!

Ο Τσιτσιπάς δεν θα συνεχίσει στους “16” του Σινσινάτι, καθώς υπέστη νέα απογοητευτική ήττα, από τον Benjamin Bonzi, με 6-7 (4), 6-3, 6-4.

Σύμφωνα με το tennisnews.gr, pαρότι κέρδισε το 1ο σετ και φαινόταν να πηγαίνει το παιχνίδι εκεί που ήθελε, ο Στέφανος υπέστη την ανατροπή και ηττήθηκε για 1η φορά στην καριέρα του από τον Γάλλο τενίστα, που από την πλευρά του πανηγύρισε την 5η του φετινή νίκη απέναντι σε Top 30 παίκτη.

Κάτι που κανείς δεν περίμενε να συμβεί, ήταν μια -όχι μικρή- διακοπή που είχε το ματς, για κάτι παραπάνω από μια ώρα, εξαιτίας διακοπής ρεύματος! Συγκεκριμένα έγινε ένα ατύχημα και πήρε φωτιά μια γεννήτρια, με αποτέλεσμα να υπάρξει γενικό μπλακ άουτ στις εγκαταστάσεις του Family Tennis Center και να διακοπούν τα παιχνίδια που ήταν σε εξέλιξη.

Εκείνη την ώρα, ο Bonzi ήταν πάνω με 5-2 στο 2ο σετ. Όταν το ματς συνεχίστηκε, ο Γάλλος δεν είχε πρόβλημα να κλείσει το σετ στο σερβίς του, ενώ ήταν ο καλύτερος παίκτης και στο 3ο σετ, στο οποίο έκανε το break από το 5ο game και δεν απειλήθηκε καθόλου στο δικό του σερβίς.

Ολοκλήρωσε την ανατροπή με ακόμα ένα άνετο κράτημα σερβίς στο 10ο game, έπειτα από 2 ώρες και 39 λεπτά συνολικού αγώνα. Κέρδισε για 1η φορά τον Τσιτσιπά στην 4η συνάντησή τους (3-1) και προκρίθηκε επίσης για 1η φορά στους “16” ενός Masters τουρνουά.

Achievement 🔓@BenjaminBonzi reaches 4R at a Masters for the first time with a 6-7 6-3 6-4 win over Tsitsipas#CincyTennis pic.twitter.com/8JnsJ4I8mc — Tennis TV (@TennisTV) August 11, 2025

Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Felix Auger-Aliassime, που νωρίτερα είχε πάρει μια γρήγορη πρόκριση επί του Arthur Rinderknech, που εγκατέλειψε στα μέσα του 2ου σετ.

Ο Τσιτσιπάς έχει ακόμα ανοιχτές υποχρεώσεις στο διπλό του Σινσινάτι, όπου θα παίξει με τον Luciano Darderi και αύριο θα κάνουν την πρεμιέρα τους το βράδυ, κόντρα στους Hugo Nys και Edouard Roger-Vasselin, Νο.8 στο ταμπλό. Αυτό βέβαια αν ο Darderi θέλει να παίξει, αφού χθες ένιωσε αδιαθεσία και εγκατέλειψε τον αγώνα του με τον Francisco Comesana.

Θυμίζουμε πως ο Στέφανος θα αγωνιστεί επίσης στο Winston-Salem την επόμενη εβδομάδα, πριν πάει στο US Open, καθώς δέχτηκε τη wild card από το 250άρι τουρνουά.