Στέφανος Τσιτσιπάς: Διακόπηκε ο αγώνας του στο Σινσινάτι – Μπλακ άουτ στις εγκαταστάσεις

Στέφανος Τσιτσιπάς
«Μαύρο» έπεσε ξαφνικά στις τηλεοπτικές μεταδόσεις από το Σινσινάτι, με ένα γενικό μπλακ άουτ στις εγκαταστάσεις του Family Tennis Center να διακόπτει την κανονική ροή του προγράμματος και τον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά.

Στέφανος Τσιτσιπάς: Συνεχίζεται η κακή παράδοση στον Καναδά – Ηττήθηκε από τον Christopher O’Connell

Σύμφωνα με το tennisnews.gr, υπήρξε κάποιο ατύχημα και μια γεννήτρια έπιασε φωτιά στις εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να πυροδοτηθεί ένα γενικό μπλακ άουτ και να διακοπούν προσωρινά όλα τα παιχνίδια του τουρνουά.

Ανάμεσα σ’ αυτά και ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Benjamin Bonzi, που βρισκόταν στο 2ο σετ. Ο Τσιτσιπάς είχε κερδίσει το 1ο σετ στο tie-break, αλλά ο Γάλλος είχε πάρει ένα καλό προβάδισμα με 5-2 στο 2ο σετ, πριν τη διακοπή.

Άγνωστο παραμένει το πόσο θα κρατήσει η διακοπή, που έχει ξεπεράσει ήδη τη μισή ώρα και όσο συνεχίζεται εκθέτει ακόμα περισσότερο το τουρνουά του Σινσινάτι, για το οποίο ήδη υπάρχουν αρκετά παράπονα στο κομμάτι της οργάνωσης.

