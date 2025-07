Στέφανος Τσιτσιπάς: Συνεχίζεται η κακή παράδοση στον Καναδά – Ηττήθηκε από τον Christopher O’Connell

Στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι μετά από το Wimbledon, o Στέφανος Τσιτσιπάς υπέστη την ήττα από τον Christopher O’Connell (Νο.78) και ολοκλήρωσε πολύ νωρίς την προσπάθειά του στο Τορόντο, συνεχίζοντας την κακή παράδοση που έχει στον Καναδά τα τελευταία χρόνια

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε από τον Christopher O’Connell με 6-4, 4-6, 6-2 και αποχαιρέτησε πολύ νωρίς και το Τορόντο.

Όπως αναφέρει το tennisnews.gr, ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Τσιτσιπά μετά το Wimbledon και τον τραυματισμό που είχε στη μέση του, με τον Έλληνα τενίστα να συνεχίζει να δυσκολεύεται στο να βρει έναν καλό ρυθμό στο παιχνίδι του. Αυτή ήταν η 3η συνεχόμενη ήττα του μετά το Χάλε και το Wimbledon σε επίσημα παιχνίδια, ενώ αν συμπεριλάβουμε και το Hopman Cup, η 5η.

Ήταν η 1η φορά που συνάντησε τον O’Connell, έναν ικανό παίκτη, Νο.78 στον κόσμο, αλλά σίγουρα όχι τη μεγάλη απειλή. Υπέστη το πρώτο break του ματς στο 7ο game (3-4) και αυτό ήταν αρκετό για να κάνει τη διαφορά στο 1ο σετ.

Στο 2ο σετ ο Στέφανος πίεζε περισσότερο και τελικά έφτασε στο break στο πολύ κρίσιμο 10ο game, για να κάνει το 6-4, ενώ το δικό του σερβίς δεν απειλήθηκε άμεσα

Το 3ο σετ ωστόσο άνοιξε με ένα κάκιστο game για τον Έλληνα πρωταθλητή, που με διπλό λάθος παραχώρησε το break και βρέθηκε πίσω από νωρίς. Στη συνέχεια έχασε 4 ευκαιρίες για το break back, 3 απ’ αυτές συνεχόμενες στο 0-40, με αποτέλεσμα να γίνει και το 2-0.

Μείωσε σε 1-2 και μετά απ’ αυτό δεν κράτησε ξανά σερβίς ο Στέφανος, που υπέστη νέο break και έμεινε πίσω με 4-1. Μείωσε προσωρινά σε 4-2, αλλά δέχτηκε το τελειωτικό χτύπημα, ένα ακόμα break, για το 5-2. Ο Αυστραλός κράτησε στη συνέχεια και έκανε το τελικό 6-2 σε 2 ώρες και 1 λεπτό αγώνα.

Παρότι στο Τορόντο είχε βιώσει ένα μεγάλο breakthrough το 2018, όταν έπαιξε στον πρώτο του μεγάλο τελικό και αντιμετώπισε τον Rafael Nadal, ενώ το 2021 είχε επιστρέψει στα ημιτελικά, τα τελευταία χρόνια ο Καναδάς δεν πηγαίνει στον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ήταν η 4η συνεχόμενη χρονιά που χάνει στην πρεμιέρα του στο καναδικό Masters, με 2 ήττες να είναι στο Τορόντο και 2 στο Μόντρεαλ, όπου ακόμα δεν έχει κάνει γενικά νίκη.

Upset complete 👍

Christopher O’Connell takes out Stefanos Tsitsipas 6-4 4-6 6-2 to book his place in the last 32 🙌#NBO25 pic.twitter.com/EBxQaHPnCo

— Tennis TV (@TennisTV) July 31, 2025