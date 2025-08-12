Ισπανία: Μάχη με «πύρινους στροβίλους» δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο βόρειο τμήμα – Δείτε βίντεο

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και οι θυελλώδεις άνεμοι προκαλούν «πύρινους στροβίλους», καθώς οι φλόγες καίνε σπίτια και οδηγούν στην απομάκρυνση εκατοντάδων ανθρώπων από μια περιοχή κοντά σε ένα εθνικό πάρκο που έχει ενταχθεί στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στη βόρεια Ισπανία, ανέφεραν σήμερα, Δευτέρα (11/8) οι αρχές.

Περίπου 800 άνθρωποι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους σε τουλάχιστον έξι χωριά στο βόρειο τμήμα της περιφέρειας Καστίλη και Λεόν, όπου μαίνονται πολλές πυρκαγιές.

Οι κάτοικοι της πόλης Κονγκόστα ρίχνουν νερό με λάστιχα κήπου στα σπίτια τους, σε δέντρα και στο οδόστρωμα προκειμένου να εμποδίσουν τις φλόγες, οι οποίες «κατάπιαν» ήδη τουλάχιστον δύο κτίρια, ενώ η αστυνομία τους καλεί να προετοιμαστούν να απομακρυνθούν.

Ο καπνός που καλύπτει την περιοχή είναι πολύ πυκνός με αποτέλεσμα τα πυροσβεστικά αεροσκάφη να μην μπορούν να πετάξουν.

«Υπάρχουν ήδη αρκετά σπίτια που έχουν καεί, δεν ξέρουμε τι άλλο να κάνουμε. Είμαστε εντελώς ανυπεράσπιστοι και μας έχουν εγκαταλείψει», δήλωσε η κάτοικος της Κονγκόστα Εβανγκελίνα Περάλ Ντελγάδο, ηλικίας 70 ετών.

Οι υψηλές θερμοκρασίες χθες προκάλεσαν στροβίλους φωτιάς κοντά στο πάρκο Las Medulas, αναγκάζοντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις να υποχωρήσουν, είπε ο Χουάν Κάρλος Σουάρες- Κινόνες, επικεφαλής περιβάλλοντος της περιφερειακής κυβέρνησης.

«Αυτό συμβαίνει όταν οι θερμοκρασίες φθάνουν γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου σε μια πολύ περιορισμένη κοιλάδα και τότε ξαφνικά (η φωτιά) εισέρχεται σε μια πιο ανοικτή και με περισσότερο οξυγόνο περιοχή. Αυτό δημιουργεί μια πύρινη σφαίρα, έναν πύρινο στρόβιλο», εξήγησε.

Ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα στην Ισπανία συνεχίστηκε σήμερα με τις θερμοκρασίες να φθάνουν τους 42 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.

Δύο ή τρεις πυρκαγιές ενδέχεται να ξεκίνησαν από κεραυνούς, είπε ο Χουάν Κάρλος Σουάρες- Κινόνες, όμως υπάρχουν ενδείξεις πως η πλειονότητα εξ αυτών ήταν αποτέλεσμα εμπρησμού, το οποίο ο αξιωματούχος περιέγραψε ως «περιβαλλοντική τρομοκρατία».

Στο βόρειο τμήμα της γειτονικής Πορτογαλίας, περίπου 700 πυροσβέστες δίνουν μάχη με μια πυρκαγιά που ξεκίνησε το Σάββατο στο Τρανκόσο, σε απόσταση περίπου 350 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Λισαβόνας.

Μέχρι στιγμής φέτος, περίπου 520.000 στρέμματα, ή το 0,6% του συνόλου της Πορτογαλίας, έχουν καεί, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο για την ίδια περίοδο, το διάστημα 2006-2024, κατά περίπου 100.000 στρέμματα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές.