ΗΠΑ: Ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι έπειτα από την έκρηξη σε εργοστάσιο κοκκοποίησης χάλυβα

Ένας νεκρός, δύο αγνοούμενοι και αρκετοί τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός της έκρηξης που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο εργοστάσιο Clairton Coke Works, το οποίο ανήκει στην αμερικανική χαλυβουργική εταιρεία US Steel, περίπου 25 χιλιόμετρα μακριά από το Πίτσπουργκ της Πενσιλβάνιας στις ΗΠΑ.

«Επί του παρόντος, οι αξιωματούχοι μπορούν να επιβεβαιώσουν έναν θάνατο που συνδέεται με αυτό το περιστατικό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Τζέιμς Μανταλίνσκι, εκπρόσωπος της αστυνομίας στην κομητεία Αλεγκένι. «Η τύχη δύο ανθρώπων αγνοείται, ενώ σε αρκετούς έχουν παρασχεθεί οι πρώτες βοήθειες για τραυματισμούς».

Βίντεο που μετέδωσαν αμερικανικά δίκτυα καταγράφουν τη στιγμή της έκρηξης, καθώς και τις προσπάθειες των πυροσβεστών που έσπευσαν στο εργοστάσιο.

Σωστικά συνεργεία αναζητούν εγκλωβισμένους στα ερείπια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CNN.

«Δεν γνωρίζω εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι», δήλωσε από την πλευρά του ο δήμαρχος Ριτς Λατάντσι στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. «Είναι μια φρικτή ημέρα για το Κλέρτον», τόνισε.

Ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνιας Τζος Σαπίρο απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους της περιοχής να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

