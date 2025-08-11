Τορίνο: Συγκινεί ο πατέρας του 15χρονου Δημήτρη – «Ευχαριστώ το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τορίνο - πατέρας 15χρονου Δημήτρη

Ελπίδα και αισιοδοξία γεννούν τα νεότερα από το Τορίνο, όπου συνεχίζεται η νοσηλεία του 15χρονου Δημήτρη από το Μέτσοβο, ο οποίος υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος ύστερα από σοβαρό επεισόδιο θερμοπληξίας που λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή.

Τορίνο: «Είναι το πρώτο περιστατικό που αντιμετωπίσαμε με ανιδρωσία» λέει ο Ιταλός χειρουργός που ανέλαβε τον 15χρονο – Η θερμοκρασία του είχε φτάσει του 42°C

Η κατάσταση της υγείας του εφήβου παρουσιάζει σταθερή βελτίωση, με τους γιατρούς να εμφανίζονται αισιόδοξοι και να εκτιμούν πως η έξοδός του από το νοσοκομείο δεν αργεί. Όπως δήλωσε ο θεράπων ιατρός του στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA, η αποκατάσταση προχωρά ικανοποιητικά και σύντομα ο Δημήτρης θα επιστρέψει στο σπίτι του.

Ανακουφισμένος και βαθιά συγκινημένος, ο πατέρας του 15χρονου περιέγραψε τη θετική εξέλιξη της υγείας του παιδιού του με τα εξής λόγια: «Δόξα τω Θεώ πάμε καλά. Βγήκαμε από την Εντατική, είμαστε στο δωμάτιό μας. Το παιδί άρχισε να μιλάει, να τρώει. Δόξα τω Θεό. Όλα καλά, όλα καλά», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος θυμάται τη στιγμή που ο Δημήτρης άνοιξε τα μάτια του μετά την επέμβαση: «Ήταν η γυναίκα μου εκεί, ρώτησε πού είναι ο μπαμπάς, είπε και άλλα λογάκια αρκετά».

Δεν παρέλειψε, επίσης, να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς όσους στάθηκαν στο πλευρό τους αυτό το διάστημα.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την κοινωνία, την πολιτεία στην Ελλάδα που με βοήθησε και ηθικά και πρακτικά», ανέφερε συγκινημένος.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στον άγνωστο δότη που με τον θάνατό του χάρισε ζωή στον γιο του. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω το αγγελούδι αυτό που έδωσε ζωή στο δικό μου παιδί. Τι να πω; Είμαι συγκινημένος», είπε.

Προς το παρόν, στον Δημήτρη δεν έχει αποκαλυφθεί η πλήρης αλήθεια για τη μεταμόσχευση, κάτι που, όπως λέει ο πατέρας του, θα γίνει σταδιακά. «Είπαν στον Δημήτρη ότι είχε ένα θέμα υγείας και είναι λίγο μπερδεμένος», εξηγεί.

Κλείνοντας, ο πατέρας του 15χρονου εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που δέχτηκε η οικογένεια από όλη τη χώρα και αποδίδει την εξέλιξη σε ένα θαύμα: «Χάρη στις προσευχές όλης της κοινωνίας, όλης της Ελλάδας, δόξα τω Θεό είμαστε καλά. Πίστη στο Θεό, τίποτα άλλο. Δόξα τω Θεώ δεν έχουμε κανένα βοήθημα, κανένα σωληνάκι, τίποτα. Όπως ακριβώς το είπατε: θαύμα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
23:19 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Ξάνθη: Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κιμμέρια – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας 11 Αυγούστου σε δασική έκταση στην πε...
22:57 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Ιτέα: Λουόμενοι εντόπισαν σορό άνδρα και ειδοποίησαν τις Αρχές 

Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας της Ιτέας, προκαλώντας κινητοποίηση ...
22:53 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Βιασμός 10χρονης στη Θεσσαλονίκη: «Τα έστησαν όλα η 24χρονη με την μητέρα της επειδή δεν με ήθελαν» ισχυρίστηκε ο 37χρονος – Σε δομή φιλοξενείται η ανήλικη

Προφυλακιστέοι, με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, κρίθηκαν την Δευτέρα 11 Αυγούσ...
22:46 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στην Λεωφόρο Ποσειδώνος – Κόπηκε στα δύο το αυτοκίνητό της 50χρονης

Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/8), με μία 50χρονη γυνα...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια