Τορίνο: Συγκινεί ο πατέρας του 15χρονου Δημήτρη – «Ευχαριστώ το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου»

Ελπίδα και αισιοδοξία γεννούν τα νεότερα από το Τορίνο, όπου συνεχίζεται η νοσηλεία του 15χρονου Δημήτρη από το Μέτσοβο, ο οποίος υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος ύστερα από σοβαρό επεισόδιο θερμοπληξίας που λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή.

Η κατάσταση της υγείας του εφήβου παρουσιάζει σταθερή βελτίωση, με τους γιατρούς να εμφανίζονται αισιόδοξοι και να εκτιμούν πως η έξοδός του από το νοσοκομείο δεν αργεί. Όπως δήλωσε ο θεράπων ιατρός του στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA, η αποκατάσταση προχωρά ικανοποιητικά και σύντομα ο Δημήτρης θα επιστρέψει στο σπίτι του.

Ανακουφισμένος και βαθιά συγκινημένος, ο πατέρας του 15χρονου περιέγραψε τη θετική εξέλιξη της υγείας του παιδιού του με τα εξής λόγια: «Δόξα τω Θεώ πάμε καλά. Βγήκαμε από την Εντατική, είμαστε στο δωμάτιό μας. Το παιδί άρχισε να μιλάει, να τρώει. Δόξα τω Θεό. Όλα καλά, όλα καλά», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος θυμάται τη στιγμή που ο Δημήτρης άνοιξε τα μάτια του μετά την επέμβαση: «Ήταν η γυναίκα μου εκεί, ρώτησε πού είναι ο μπαμπάς, είπε και άλλα λογάκια αρκετά».

Δεν παρέλειψε, επίσης, να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς όσους στάθηκαν στο πλευρό τους αυτό το διάστημα.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την κοινωνία, την πολιτεία στην Ελλάδα που με βοήθησε και ηθικά και πρακτικά», ανέφερε συγκινημένος.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στον άγνωστο δότη που με τον θάνατό του χάρισε ζωή στον γιο του. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω το αγγελούδι αυτό που έδωσε ζωή στο δικό μου παιδί. Τι να πω; Είμαι συγκινημένος», είπε.

Προς το παρόν, στον Δημήτρη δεν έχει αποκαλυφθεί η πλήρης αλήθεια για τη μεταμόσχευση, κάτι που, όπως λέει ο πατέρας του, θα γίνει σταδιακά. «Είπαν στον Δημήτρη ότι είχε ένα θέμα υγείας και είναι λίγο μπερδεμένος», εξηγεί.

Κλείνοντας, ο πατέρας του 15χρονου εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που δέχτηκε η οικογένεια από όλη τη χώρα και αποδίδει την εξέλιξη σε ένα θαύμα: «Χάρη στις προσευχές όλης της κοινωνίας, όλης της Ελλάδας, δόξα τω Θεό είμαστε καλά. Πίστη στο Θεό, τίποτα άλλο. Δόξα τω Θεώ δεν έχουμε κανένα βοήθημα, κανένα σωληνάκι, τίποτα. Όπως ακριβώς το είπατε: θαύμα».