Βιασμός 10χρονης στη Θεσσαλονίκη: «Τα έστησαν όλα η 24χρονη με την μητέρα της επειδή δεν με ήθελαν» ισχυρίστηκε ο 37χρονος – Σε δομή φιλοξενείται η ανήλικη

Προφυλακιστέοι, με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, κρίθηκαν την Δευτέρα 11 Αυγούστου, η 24χρονη μητέρα και ο 37χρονος σύντροφός της, που κατηγορούνται για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της γυναίκας. Το φως της δημοσιότητας «βλέπουν» όσα ισχυρίστηκαν οι 2 κατηγορούμενοι στις απολογίες τους, οι οποίοι αρνήθηκαν τα πάντα, «δείχνοντας» ως υπαίτια την γιαγιά του κοριτσιού.

«Ήμουν μεθυσμένη όταν τα έλεγα. Ήταν ψέματα. Η μητέρα μου δεν ήθελε τον 37χρονο και αυτή είπε στην κόρη μου να μιλήσει για βιασμό. Αυτή δασκάλεψε το παιδί για να κατηγορήσει και εμένα», ισχυρίστηκε η 24χρονη στην απολογία της. Ο συνήγορος υπεράσπισής της, κ. Βασίλης Κολοκοτρώνης, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι: «Έπειτα από μια εξαντλητική διαδικασία, με σύμφωνα γνώμη της κυρίας ανακρίτριας και της κυρίας εισαγγελέως, διατάχθηκε η προσωρινή κράτηση της εντολέως μου».

«Τους εμπόδιζα να παντρέψουν το παιδί»

Από την πλευρά του, ο 37χρονος υποστήριξε: «Είμαι αθώος. Δεν έκανα τίποτα. Όλα τα έστησαν η 24χρονη και η μάνα της επειδή δεν με ήθελαν. Τους εμπόδιζα να παντρέψουν το παιδί στα 10 του χρόνια γι’ αυτό το έκαναν. Σε αυτή την ηλικία πάντρεψαν και την μάνα της», με τον συνήγορο υπεράσπισής του, κ. Χρήστο Μουχτιδιώτη, να σημειώνει ότι «υπάρχουν κάποια κενά και κάποιες αντιφάσεις στη κατάθεση της ανήλικης, τα οποία θεωρούμε ότι θα μπορέσουν να ληφθούν υπόψιν, έστω και σε μεταγενέστερο στάδιο, προκειμένου να καταδείξουν την αθωότητα του εντολέα μου. Από εκεί και πέρα, θεωρούμε ότι το βασικότερο στοιχείο είναι ότι δεν υπάρχει κάποια ιατροδικαστική έκθεση η οποία να επιβεβαιώνει αυτούς τους ισχυρισμούς».

Το παιδί, ήδη έχει απομακρυνθεί από το οικογενειακό του περιβάλλον και φιλοξενείται σε δομή, ενώ το ζευγάρι αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

«Δεν σταματούσαν» είπε στους αστυνομικούς η ανήλικη

«Με χτυπούσαν και οι δύο για να σταματήσω να αντιστέκομαι. Φώναζα βοήθεια, αλλά δεν υπήρχε κανείς να με βοηθήσει. ; Oλο αυτό έγινε πολλές φορές, δεν σταματούσαν, δεν ήξερα τι να κάνω. Εκείνος χτυπούσε και τη μάνα μου, πολλές φορές…», ανέφερε η μικρή στους αστυνομικούς, οι οποίοι με την απαιτούμενη λεπτότητα ξεδιάλυναν τη σοβαρή αυτή υπόθεση, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Realnews.

Σοκ προκάλεσε στους αστυνομικούς το γεγονός πως η ανήλικη ανέφερε ότι κατά την ανίερη πράξη η μητέρα της όχι μόνο ήταν παρούσα στον βιασμό της αλλά και την κρατούσε ακίνητη, διευκολύνοντας τον 37χρονο να ικανοποιεί τις αρρωστημένες του ορέξεις, ασελγώντας στο παιδικό σώμα της.

Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στα τέλη Ιουλίου, όταν η 24χρονη μητέρα κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα Θέρμης καταγγέλλοντας τον 37χρονο σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία και για βιασμό της ανήλικης κόρης της.

Οι αστυνομικοί του Α.Τ. Θέρμης, σε συνεργασία με συναδέλφους τους της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων και του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, προσέγγισαν με τη βοήθεια ειδικού παιδοψυχολόγου τη 10χρονη και επιβεβαίωσαν ότι το κοριτσάκι είχε βιαστεί από τον 37χρονο.

Προσπάθησε να διαφύγει η 24χρονη – Δεν έδειξαν ίχνος μεταμέλειας

Μετά την ομολογία του παιδιού, η 24χρονη μητέρα συνελήφθη, ενώ η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 37χρονου στα σύνορα στον Προμαχώνα, καθώς ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει τη χώρα και να μεταβεί στη Βουλγαρία. Νωρίτερα, η εισαγγελέας είχε ασκήσει σε βάρος του ζευγαριού ποινική δίωξη -κατά περίπτωση- για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου που δεν έχει κλείσει το 12ο έτος της ηλικίας του, κατάχρηση ανηλίκου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Οι δυο τους οδηγήθηκαν το πρωί της Πέμπτης στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης, όπου τους απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην 5η ανακρίτρια, ενώ εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι δεν επέδειξαν ίχνος μεταμέλειας για τις ανίερες πράξεις τους και παρέμειναν ψύχραιμοι και αμετανόητοι στο άκουσμα των κατηγοριών. Το πρωί της Παρασκευής οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, συνοδεία αστυνομικών.