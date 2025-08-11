Ζελένσκι: «Καμία ένδειξη ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για ειρήνη»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Ζελένσκι
Φωτογραφία: Reuters

O πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως η Ρωσία προετοιμάζει τα στρατεύματά της για νέες επιθέσεις αντί να προετοιμάζεται προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αφότου είχε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με τους ηγέτες της Ινδίας και της Σαουδικής Αραβίας σήμερα, στο πλαίσιο των προσπαθειών του να κερδίσει στήριξη προς το Κίεβο πέραν της Ευρώπης.

«Σήμερα, υπήρξε μια αναφορά από τις υπηρεσίες πληροφοριών και τη στρατιωτική διοίκηση σχετικά με τι υπολογίζει ο Πούτιν και τι στην πραγματικότητα προετοιμάζεται. Ειδικότερα, στρατιωτικές προετοιμασίες. Σίγουρα δεν προετοιμάζεται για μια εκεχειρία και το τέλος του πολέμου», είπε ο Ζελένσκι στη βραδινή του ομιλία.

Ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους πρόσθεσε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, πως η Ρωσία μετακινεί τα στρατεύματά της για νέες επιχειρήσεις σε ουκρανικό έδαφος.

«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι Ρώσοι έχουν λάβει σήμα να προετοιμαστούν για μια μεταπολεμική κατάσταση», επισήμανε.

Ο Βλάντισλαβ Βολόσιν, ο εκπρόσωπος Τύπου του ουκρανικού στρατού για τον τομέα της βόρειας γραμμής του μετώπου, είπε στο Reuters σήμερα πως η Ρωσία μετακινεί ορισμένες από τις μονάδες της στην περιοχή της Ζαπορίζια για περαιτέρω επιθέσεις.

