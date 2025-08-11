Σε ασφαλές σημείο 69χρονος που τραυματίστηκε στον Όλυμπο

Ολοκληρώθηκε μεταφορά τραυματισμένου άνδρα από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός στον Όλυμπο σε ασφαλές σημείο, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Ο άνδρας παρελήφθη από το σημείο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Επιχείρησαν 21 πυροσβέστες από Π.Υ. Λιτοχώρου, Π.Υ. Κατερίνης, 2η και 8η ΕΜΑΚ.