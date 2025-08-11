Σε ασφαλές σημείο 69χρονος που τραυματίστηκε στον Όλυμπο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σε ασφαλές σημείο 69χρονος που τραυματίστηκε στον Όλυμπο

Ολοκληρώθηκε μεταφορά τραυματισμένου άνδρα από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός στον Όλυμπο σε ασφαλές σημείο, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Ο άνδρας παρελήφθη από το σημείο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Επιχείρησαν 21 πυροσβέστες από Π.Υ. Λιτοχώρου, Π.Υ. Κατερίνης, 2η και 8η ΕΜΑΚ.

 

