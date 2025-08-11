Super League: Αυλαία στις 23/8 με τρία παιχνίδια – Το πρόγραμμα τη 1ης αγωνιστικής

Τρεις αναμετρήσεις, Άρης-Βόλος, Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης και Παναιτωλικός-Ατρόμητος, που θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα στις 20:00 το Σάββατο 23 Αυγούστου, θα ανοίξουν την αυλαία της σεζόν 2025/26 στην Super League.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής, όπως το ανακοίνωσε σήμερα (11/8) η Super League:

23/8 20:00 Άρης – Βόλος

23/8 20:00 Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης

23/8 20:00 Παναιτωλικός – Ατρόμητος

24/8 19:45 Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

24/8 20:15 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

24/8 21:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ

25/8 19:30 Λεβαδειακός – Κηφισιά