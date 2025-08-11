Super League: Αυλαία στις 23/8 με τρία παιχνίδια – Το πρόγραμμα τη 1ης αγωνιστικής

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Φωτογραφία: Intime

Τρεις αναμετρήσεις, Άρης-Βόλος, Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης και Παναιτωλικός-Ατρόμητος, που θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα στις 20:00 το Σάββατο 23 Αυγούστου, θα ανοίξουν την αυλαία της σεζόν 2025/26 στην Super League.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής, όπως το ανακοίνωσε σήμερα (11/8) η Super League:

  • 23/8 20:00 Άρης – Βόλος
  • 23/8 20:00 Ολυμπιακός – Αστέρας  Τρίπολης
  • 23/8 20:00 Παναιτωλικός – Ατρόμητος
  • 24/8 19:45 Παναθηναϊκός – ΟΦΗ
  • 24/8 20:15 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός
  • 24/8 21:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ
  • 25/8 19:30 Λεβαδειακός – Κηφισιά

 

