Τραγωδία στην Κρήτη: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία της Αμμουδάρας

Σε υγρό τάφο μετατράπηκε η θάλασσα για έναν 56χρονο άνδρα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το μεσημέρι της Δευτέρας 11 Αυγούστου στην παραλία της Αμμουδάρας, του δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, ο άτυχος άνδρας υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν μέσα στο νερό. Λουόμενοι που αντιλήφθηκαν το περιστατικό έσπευσαν να τον βγάλουν στην ακτή και ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο 56χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.