Φωτιά στα Τρελάγκαθα Αιτωλοακαρνανίας – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση 

Μήνυμα από το 112 για εκκένωση εστάλη στους κατοίκους, για την φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Τρελάγκαθα στην Αιτωλοακαρνανία.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμα αναφέρεται: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Τρελάγκαθα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Μεσολόγγι».

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Τρελάγκαθα της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Μεσολόγγι ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Μάλιστα, νωρίτερα άλλο μήνυμα από το 112 εστάλη, το οποίο καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα , 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Δείτε βίντεο: